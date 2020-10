Massa: "Desde la diversidad podremos construir ese gran acuerdo que Argentina necesita"

Según sostuvo, esa tarea hay que realizarla "invitando" a todos los sectores a participar, porque no la pueden "hacer solos".

"Nuestro desafío dentro del Frente de Todos debe ser gobernar para todos y con todos", destacó Massa, que presentó la escuela junto a Mónica Litza, directora de la Escuela de gobierno, quien -por su parte- aseguró que la premisa de la institución es ser "abierta y plural".

Durante el lanzamiento, Massa afirmó: "Este es un aporte del Frente Renovador que queremos que funcione como una herramienta para toda nuestra dirigencia, porque el Frente de Todos es la unidad en la diversidad. Porque Argentina es la industria y el campo, los empresarios y los trabajadores, la educación pública y privada. Argentina es un todo".

MASSA 2.jpg Sergio Massa encabezó la puesta en marcha de la Escuela de gobierno del Frente Renovador. Frente Renovador

En ese sentido, agregó "tenemos el desafío de diseñar una Democracia social y gobernar con derechos para todos. Desde la diversidad y el respeto por el que piensa distinto podremos construir ese gran acuerdo que Argentina necesita".

Por su parte, Alfonsín resaltó: "El desafío hoy es pasar de la Democracia política a una Democracia social. La calidad de vida de la gente responde en gran medida de la calidad de los gobiernos. Y esta escuela de gobierno va en ese sentido, de dotar de calidad a la política, que debe participar en la construcción de una sociedad que se encamine al desarrollo".

A su turno, Galmarini afirmó: "Es importante que ampliemos la mirada y la participación, porque gestionar la cosa publica es una responsabilidad de todos. La Democracia nos llevó a reconocer derechos pero también a ejercerlos en plenitud. Si no entendemos que el Estado debe ser quien rija los ejes y no logramos que esta ciudadanía se sienta representada, no llegaremos al objetivo que buscamos con la Democracia".

"Este siglo nos impone el objetivo de una Democracia social, paritaria, con igualdad de derechos y justicia social. Debemos repensar y dialogar poniéndonos en el lugar del otro. Argentina es un gran país, con dirigentes con enorme valor, convicciones y la decisión política de llevar adelante esos objetivos", agregó.

Con el objetivo de revalidar los valores democráticos al capacitar a jóvenes con vocación política y social, ProyectAr funcionará bajo la órbita del espacio político liderado por Massa. Dentro de la Escuela de Gobierno del Frente Renovador se implementará un "Laboratorio de ideas innovadoras", donde confluirán académicos y dirigentes del FR que tienen responsabilidad de gestión.

Además, se impartirán cátedras abiertas, transmitidas por Youtube, con la participación de prestigiosos académicos nacionales e internacionales, bajo la idea de formar dirigentes, compartir conocimiento y experiencias de gestión. Se abordarán seis ejes temáticos: Sociedad del Conocimiento; Desarrollo económico y equidad territorial; Capital social, ambiente y salud; Democracia, Géneros y Diversidad; Liderazgo, Modernización y Gobierno abierto; Futuro Urbano.