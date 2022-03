Caso Denegri: el Defensor del Pueblo bonaerense dijo que "la Corte tiene la chance de evitar el totalitarismo digital"

https://twitter.com/GLorenzino/status/1504533118077726737 Facilitar, a través de la indexación, la reproducción de contenidos agraviantes, y con ello, la réplica

indefinida de agresiones a través de comentarios vejatorios o denigrantes, es un tipo de violencia mediática contra las mujeres. pic.twitter.com/XrtRFaoODN — Guido Lorenzino (@GLorenzino) March 17, 2022

En su exposición como “amigo del tribunal”, el Defensor del Pueblo señaló que la causa “nos habla de la apropiación de nuestros datos personales, nuestros gustos, interacciones y elecciones”, y que “no podemos eludir a los algoritmos que eligen presentarnos al mundo de una forma sólo guiada por el ánimo de lucro de las empresas. Natalia soporta el descrédito, Google se lleva las ganancias”.

El pedido de Denegri se basa en que Google des indexe contenidos de televisión y fotos protagonizados por la conductora en la década del 90. El caso llegó a la Corte luego de sentencias favorables en primera y segunda instancia, que fueron apeladas por la empresa.

“Si no somos dueños y dueñas de cómo nos presentan los algoritmos, mucho menos podremos frenar las violencias de las que seamos blanco”, sostuvo Lorenzino al explicar que el tema que se trata afecta principalmente a mujeres jóvenes.

En ese sentido, planteó que “existe un fuerte componente de género en este debate que no puede no tenerse en cuenta a la hora de dictar una sentencia. No hay dudas de que este caso se inscribe dentro de una trama de violencia. El algoritmo, la indexación y la falta de transparencia de estos mecanismos han afectado la integridad moral y emocional de Natalia. Hablamos de violencia de género digital”.

https://twitter.com/GLorenzino/status/1504475989597851671 Participé de la Audiencia Pública por el #DerechoAlOlvido



Hoy podemos crear un estándar que permita fijar límites al imperio de los algoritmos. La Corte tiene en sus manos la posibilidad de trazar un horizonte en materia de #CiudadaníaDigital @natydenegri pic.twitter.com/A42I8eZ4NW — Guido Lorenzino (@GLorenzino) March 17, 2022

A su vez, consideró que “la libertad de expresión no es un derecho absoluto, tiene como límite el respeto a los derechos humanos y a la reputación de los demás. No podemos ser espectadores de los daños que se consuman permanentemente. Debemos prevenir y reflexionar sobre esto. La tecnología no es neutral, más teniendo en cuenta que en materia de honor y reputación digital es mejor prevenir que resarcir. Un daño en la dignidad humana es incalculable e irreparable”.

https://twitter.com/defensoriaPBA/status/1504442564442824712 Ya estamos en la Corte Suprema.



En unos minutos el Defensor del Pueblo @GLorenzino va a participar de la Audiencia Pública por el #DerechoAlOlvido en carácter de amicus curiae. pic.twitter.com/rHDTiIykou — Defensoría Provincia de Buenos Aires (@defensoriaPBA) March 17, 2022

Por otra parte, Lorenzino comparó este caso con el sufrido por Cristina Fernández de Kirchner: “La falta de transparencia algorítmica por parte de Google habilitó la indexación de su nombre a un contenido falso, que generó un daño manifiesto a su persona y honor, y también a las instituciones democráticas y la investidura presidencial. Son dos casos similares que nos llevan a una conclusión: o limitamos a los algoritmos o los algoritmos condicionarán nuestros derechos e instituciones”.

https://twitter.com/GLorenzino/status/1504476018748186637 #DerechoAlOlvido



Que una mujer joven, hace más de dos décadas, expusiera su imagen (además, en este caso, habiendo sido obligada) en programas de televisión, no significa que luego haya autorizado que esos videos se suban a la red y se los relacione con su nombre. — Guido Lorenzino (@GLorenzino) March 17, 2022

Por último, el Defensor del Pueblo le sugirió a la Corte que, al momento de resolver la causa, le pida al Poder Legislativo nacional que trate un proyecto de ley orientado a crear la Agencia Nacional de Algoritmos, un organismo que posibilite -a través de un diálogo e interacción edificante con las empresas tecnológicas- a avanzar hacia reglamentaciones protectorias de los derechos humanos.