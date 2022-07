Grabois duro contra Gobierno en jornada de piquetes por el salario básico universal

Grabois, dio un fuerte mensaje a Alberto Fernández: "¿Para qué te pusimos ahí? Para que haya menos pobreza, no para que haya más", disparó.

Con fuertes cuestionamientos, los reclamos de las organizaciones sociales tuvieron como eje la implementación de un Salario Básico Universal.

"Mirá a lo que llegamos, Alberto, a pedirte que no haya extrema pobreza en uno de los países más ricos del mundo", lanzó enérgico el dirigente Grabois n el acto de cierre de la jornada de marchas, donde hubo cortes en rutas y accesos de todo el país.

"Si no hay para que salgamos de la pobreza, por lo menos que no haya indigentes", siguió el dirigente social, en un discurso en el escenario armado en el centro porteño. Apuntó contra el Gobierno y la falta de acción para resolver los reclamos de las organizaciones sociales: "Es una cosa tan elemental. No entiendo cómo no se dan cuenta, ¡la puta madre! Es obvio que esto no da para más", sostuvo.

Allí fue cuando le habló directamente al Presidente: "¿Para qué te pusimos ahí? Para qué que haya menos pobreza, no para que haya más. ¡Es matemática, hermano!", afirmó Grabois. Las crítica surgen por las discusiones en el marco de la implementación de medidas para darle respuesta a los reclamos de los sectores sociales más bajos, entre ellos la reapertura del programa Potenciar Trabajo y la creación del salario universal.

"Y si no te gusta el salario universal, salí e inventa otra cosa. No nos salgas a decir que hay que calmar a los mercados, vení y calmanos a nosotros porque hay algunos acá que estamos dispuestos a dejar nuestra sangre para que no haya hambre en la Argentina”, finalizó.

“En este momento el problema de Cristina no es nuestro problema, el problema de los grandes políticos no es nuestro problema, y es más, la persecución que sufrimos tampoco es el principal problema. El principal problema es la miseria que hay en este país”, dijo y advirtió que "estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle"

P12 - Politica 20-07-2_opt.jpeg protesta. Movimientos sociales se concentraron en Puente Pueyrredón, donde realizaron un acto. Reclamaron por un salario universal. Agrupaciones de izquierda, en el centro porteño, demandaron un bono de $20 mil.

Manifestaciones

Los organizadores de la protesta de ayer señalaron que la jornada "es el resultado de más de 450 asambleas" que se hicieron el miércoles pasado en barrios de todo el país. La manifestación reportó cortes, entre otros puntos del país, en el Cruce de Varela (Florencio Varela y Berazategui), en Puente La Noria (Lomas de Zamora) y en el Puente Saavedra de Capital Federal.

Entre las organizaciones convocantes de los cortes que encabezó la UTEP, fueron, entre otras la CTA- Autónoma, La Poderosa, OLP, Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Frente Popular Darío Santillán, Nuestramérica y el Partido Piqueteros.

Marcha el 27

También hubo protestas y movilizaciones en provincias como Tucumán, Santa Fe, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero, Salta, Formosa, Entre Ríos, Misiones, Neuquén y San Juan.

Tras finalizar los cortes y manifestaciones dirigentes de movimientos sociales y piqueteros se reunieron y anticiparon la posibilidad de otra marcha para el próximo 27 de julio.

Al termina la reunión, el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, remarcó que aún no tienen una medida de acción concreta pero que se analizará entre todas las agrupaciones la posibilidad de un reclamo conjunto. El martes pasado, el Gobierno anticipó que seguirá limitado el cupo de los planes del programa Potenciar Trabajo. Sin embargo, el domingo pasado, la portavoz Gabriela Cerruti aseguró que "no se descartan medidas" respecto a la implementación del Salario Básico Universal, el punto central de los reclamos de las organizaciones sociales. Además exigen aumentos para empleados públicos y privados y un aguinaldo para beneficiarios del programa Potenciar Trabajo.