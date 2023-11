Graciela Camaño y un elogio a Sergio Massa de cara al balotaje: "Conoce al Estado como ninguno"

La diputada de Identidad Bonaerense, Graciela Camaño , manifestó su apoyo hacia el candidato presidencial de Unión por la Patria (UP) en estas elecciones 2023 , Sergio Massa , de cara al balotaje del 19 de noviembre : "Tiene el conocimiento del Estado como ninguno".

Además, indicó que "el voto en blanco implica no comprometerse y yo creo que la situación no está como para no comprometerse", aunque añadió que "el ciudadano tiene la solución y lo que decida estará bien" en el marco de la segunda vuelta que se disputará en dos semanas entre Sergio Massa y Javier Milei.