Grieta en Juntos por el Cambio: se profundizan las diferencias por la posible incorporación de Juan Schiaretti

No somos un rejunte.

No se construye el cambio con los que ayudan al kirchnerismo todos los días con sus votos en la Cámara de Diputados votando aumentos de impuestos, de gastos y metiendo jubilados sin aportes con fines electorales.

Somos el cambio o no somos nada. https://t.co/v9m4QgaSN3