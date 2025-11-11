La AFA confirmó los días y horarios de la última fecha del Torneo Clausura 2025







Este mediodía, el ente que rige el fútbol argentino informó los días y horarios de los partidos de la última fecha del Torneo Clausura 2025. Se definen los Playoffs y un descenso.

La AFA confirmó los días y horarios de la fecha 16 del Torneo Clausura

La AFA informó este martes al mediodía cómo se disputará la última fecha del Torneo Clausura 2025. Los partidos de este fin de semana definirán muchos temas importantes como los Playoffs, la clasificación a las copas internacionales y el último descenso.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Así se jugará la 16° fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional Viernes 14 de noviembre

20.00 Lanús – Atlético Tucumán (Zona B) Sábado 15 de noviembre

17.00 Aldosivi – San Martín (SJ) (Interzonal)

17.00 Godoy Cruz – Deportivo Riestra (Zona B)

19.15 San Lorenzo – Sarmiento (Zona B)

21.30 Independiente – Rosario Central (Zona B) Domingo 16 de noviembre

17.00 Instituto – Talleres (Zona B)

17.00 Vélez – River (Zona B)

20.15 Estudiantes – Argentinos (Zona A)

20.15 Newell’s – Racing (Zona A)

20.15 Boca – Tigre (Zona A)

20.15 Central Córdoba – Banfield (Zona A) Lunes 17 de noviembre

17.00 Barracas Central – Huracán (Zona A)

17.00 Belgrano – Unión (Zona A)

17.00 Defensa y Justicia – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A)

19.30 Platense – Gimnasia (Zona B)