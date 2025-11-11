La AFA informó este martes al mediodía cómo se disputará la última fecha del Torneo Clausura 2025. Los partidos de este fin de semana definirán muchos temas importantes como los Playoffs, la clasificación a las copas internacionales y el último descenso.
La AFA confirmó los días y horarios de la última fecha del Torneo Clausura 2025
Este mediodía, el ente que rige el fútbol argentino informó los días y horarios de los partidos de la última fecha del Torneo Clausura 2025. Se definen los Playoffs y un descenso.
Así se jugará la 16° fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional
Viernes 14 de noviembre
- 20.00 Lanús – Atlético Tucumán (Zona B)
Sábado 15 de noviembre
- 17.00 Aldosivi – San Martín (SJ) (Interzonal)
- 17.00 Godoy Cruz – Deportivo Riestra (Zona B)
- 19.15 San Lorenzo – Sarmiento (Zona B)
- 21.30 Independiente – Rosario Central (Zona B)
Domingo 16 de noviembre
- 17.00 Instituto – Talleres (Zona B)
- 17.00 Vélez – River (Zona B)
- 20.15 Estudiantes – Argentinos (Zona A)
- 20.15 Newell’s – Racing (Zona A)
- 20.15 Boca – Tigre (Zona A)
- 20.15 Central Córdoba – Banfield (Zona A)
Lunes 17 de noviembre
- 17.00 Barracas Central – Huracán (Zona A)
- 17.00 Belgrano – Unión (Zona A)
- 17.00 Defensa y Justicia – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A)
- 19.30 Platense – Gimnasia (Zona B)
