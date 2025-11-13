Lionel Scaloni confirmó que Lionel Messi jugará ante Angola y adelantó que probará a los nuevos

El DT de la Selección Argentina destacó la importancia del partido y advirtió sobre las virtudes del rival africano. Será el único partido que dispute la Albiceleste en la fecha FIFA.

En la antesala del amistoso frente a Angola , Lionel Scaloni aseguró este jueves que Lionel Messi tendrá participación, aunque todavía no definió si será titular ni cuántos minutos jugará. El entrenador remarcó que el encuentro servirá para observar a los nuevos convocados, mantener ritmo competitivo y consolidar funcionamiento.

En conferencia de prensa, Scaloni explicó que las ausencias en la lista finalizaron abriendo una oportunidad para jóvenes futbolistas que venían siendo seguidos por el cuerpo técnico. “Los reemplazamos con chicos que podían tener la oportunidad. Nos sirve para verlos y reconfirmar lo que pensábamos: que nos pueden aportar ”, señaló.

Respecto al capitán, despejó cualquier duda: “ Messi en principio va a jugar , no sé cuántos minutos; eso se verá. Pero la gente lo va a poder ver”.

El entrenador subrayó que, más allá del carácter amistoso, la exigencia competitiva sigue intacta: “ En el fútbol la superioridad hay que plasmarla en la cancha. Intentaremos hacerlo de la mejor manera. Angola tiene buenos jugadores en ataque, centrales altos y con buen juego aéreo. Todas las selecciones tienen fortalezas y puntos débiles”.

Scaloni también confirmó que el equipo inicial ya está definido. “ Va a ser un equipo de confianza, que ha jugado mucho junto. Muchos campeones del mundo estarán adentro de la cancha y la gente podrá disfrutar”, aseguró.

Sobre el valor de cada presentación, remarcó: “Siempre que se disputa un partido con la Selección Argentina es importante”. En ese marco, analizó al rival y destacó su evolución futbolística: “Es un seleccionado que no se clasificó al Mundial, pero hizo un muy buen último partido ante Camerún. Tiene buenos futbolistas y será un encuentro especial para ellos por el aniversario de su independencia”.

El DT reconoció que Angola posee individualidades de nivel: “Conozco a sus jugadores, muchos están en ligas europeas. Uno por uno son buenos, y si funcionan como equipo pueden generar dificultades”.

Pensando en el futuro inmediato, Scaloni fue claro: “Muchos de nuestros jugadores se juegan que los podamos ver y estar en la lista mundialista. No hay nada que regalar. Intentaremos hacer un buen partido, controlando a nuestra manera”.

Por último, celebró el cálido recibimiento en África: “En el aeropuerto vimos la alegría de la gente por ver a estos jugadores. Eso nos llena de satisfacción”.

Los convocados por Lionel Scaloni para el amistoso con Angola

En el arco fueron citados Gerónimo Rulli y Walter Benítez (el Dibu Martínez no fue incluido en la lista para darle minutos a los otros arqueros). En defensa se destacan, además de Lisandro Martínez y Kevin Mac Allister, Cristian “Cuti” Romero, Juan Foyth, Marcos Senesi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Valentín Barco, quien continúa consolidándose como una alternativa confiable por la banda izquierda, aunque en Francia esté jugando en la mitad de la cancha.

El mediocampo conserva su columna vertebral con Giovani Lo Celso, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul, cuatro pilares del esquema de Scaloni, y Thiago Almada, quien se ha ganado su lugar entre los importantes del equipo.

A ellos se suman Máximo Perrone y Nicolás Paz, dos jóvenes que atraviesan un crecimiento sostenido en el Como de Italia y que el cuerpo técnico sigue de cerca pensando en futuras competencias.

En el frente de ataque, Lionel Messi volverá a comandar la ofensiva junto a Lautaro Martínez. También fueron convocados Nicolás González y José Manuel López, delantero del Palmeiras, que continúa sumando rodaje internacional. Además, están las dos sorpesas: Prestianni y Panichelli.