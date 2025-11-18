ANSES sigue depositando las jubilaciones, pensiones y asignaciones de noviembre 2025 + Seguir en









La actualización de haberes del ante último mes del año incluye un refuerzo para los ingresos bajos y un cronograma adaptado a los días no laborables.

Los beneficiarios de ANSES siguen cobrando sus haberes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) actualizó los montos del mes de noviembre, en medio de un contexto donde miles de beneficiarios necesitan organizar sus gastos. El aumento se basa en el índice inflacionario de septiembre y además viene con un refuerzo extra para quienes reciben los montos más bajos.

El organismo confirmó que las prestaciones de noviembre incorporan un aumento del 2,08%, según la fórmula vigente. Con estas cifras ya definidas, las personas que cobran por ANSES pueden saber qué monto les corresponde y en qué fecha lo van a recibir.

jubilados anses.jpg Depositphotos Monto de las prestaciones de ANSES en noviembre Con la actualización de noviembre, las prestaciones quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $403.085,39 (incluye el bono de $70.000).

Jubilación máxima: $2.241.568,43.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $336.468,31 (con bono).

Pensiones No Contributivas por Invalidez o Vejez: $303.159,77 (con bono).

Pensión Madre de 7 hijos: $403.085,39.

Asignación Universal por Hijo (AUH): $119.691.

AUH por discapacidad: $389.733.

Asignación Familiar por Hijo: $59.851 para el primer tramo.

Asignación Familiar por Hijo con discapacidad: $194.873. El refuerzo de $70.000 se le paga únicamente a los haberes más bajos, mientras que quienes superan el mínimo reciben un adicional proporcional hasta alcanzar los $403.085,39.

Calendario de pagos de ANSES de noviembre 2025 Por los feriados del 21 y 24, el cronograma del mes se reorganiza de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones que no superan la mínima DNI 0: 10/11

DNI 1: 11/11

DNI 2: 12/11

DNI 3: 13/11

DNI 4: 14/11

DNI 5: 17/11

DNI 6: 18/11

DNI 7: 19/11

DNI 8 y 9: 20/11 Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo DNI 0 y 1: 20/11

DNI 2 y 3: 25/11

DNI 4 y 5: 26/11

DNI 6 y 7: 27/11

DNI 8 y 9: 28/11 AUH y Asignación Familiar por Hijo DNI 0: 10/11

DNI 1: 11/11

DNI 2: 12/11

DNI 3: 13/11

DNI 4: 14/11

DNI 5: 17/11

DNI 6: 18/11

DNI 7: 19/11

DNI 8: 20/11

DNI 9: 25/11 Asignación por Embarazo Mismo orden que AUH, del 10/11 al 25/11. Prenatal y Maternidad DNI 0 y 1: 10/11

DNI 2 y 3: 11/11

DNI 4 y 5: 12/11

DNI 6 y 7: 13/11

DNI 8 y 9: 14/11 Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción, Nacimiento) Primera quincena: 12/11 al 10/12

Segunda quincena: 26/11 al 10/12 Pensiones No Contributivas DNI 0 y 1: 10/11

DNI 2 y 3: 11/11

DNI 4 y 5: 12/11

DNI 6 y 7: 13/11

DNI 8 y 9: 14/11 Asignaciones Familiares de PNC Todas las terminaciones: 10/11 al 10/12 Desempleo Plan 1 DNI 0 y 1: 20/11

DNI 2 y 3: 25/11

DNI 4 y 5: 26/11

DNI 6 y 7: 27/11

DNI 8 y 9: 28/11 Desempleo Plan 2 Todas las terminaciones: 30/10 al 10/11

