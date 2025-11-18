La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) actualizó los montos del mes de noviembre, en medio de un contexto donde miles de beneficiarios necesitan organizar sus gastos. El aumento se basa en el índice inflacionario de septiembre y además viene con un refuerzo extra para quienes reciben los montos más bajos.
ANSES sigue depositando las jubilaciones, pensiones y asignaciones de noviembre 2025
La actualización de haberes del ante último mes del año incluye un refuerzo para los ingresos bajos y un cronograma adaptado a los días no laborables.
ANSES confirmó la continuidad de un beneficio exclusivo para jubilados en noviembre 2025
$52.000, $81.000 o $108.000: cuánto me corresponde que deposite ANSES en noviembre 2025
El organismo confirmó que las prestaciones de noviembre incorporan un aumento del 2,08%, según la fórmula vigente. Con estas cifras ya definidas, las personas que cobran por ANSES pueden saber qué monto les corresponde y en qué fecha lo van a recibir.
Monto de las prestaciones de ANSES en noviembre
Con la actualización de noviembre, las prestaciones quedan de la siguiente manera:
Jubilación mínima: $403.085,39 (incluye el bono de $70.000).
Jubilación máxima: $2.241.568,43.
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $336.468,31 (con bono).
Pensiones No Contributivas por Invalidez o Vejez: $303.159,77 (con bono).
Pensión Madre de 7 hijos: $403.085,39.
Asignación Universal por Hijo (AUH): $119.691.
AUH por discapacidad: $389.733.
Asignación Familiar por Hijo: $59.851 para el primer tramo.
Asignación Familiar por Hijo con discapacidad: $194.873.
El refuerzo de $70.000 se le paga únicamente a los haberes más bajos, mientras que quienes superan el mínimo reciben un adicional proporcional hasta alcanzar los $403.085,39.
Calendario de pagos de ANSES de noviembre 2025
Por los feriados del 21 y 24, el cronograma del mes se reorganiza de la siguiente manera:
Jubilaciones y pensiones que no superan la mínima
- DNI 0: 10/11
- DNI 1: 11/11
- DNI 2: 12/11
- DNI 3: 13/11
- DNI 4: 14/11
- DNI 5: 17/11
- DNI 6: 18/11
- DNI 7: 19/11
- DNI 8 y 9: 20/11
Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo
- DNI 0 y 1: 20/11
- DNI 2 y 3: 25/11
- DNI 4 y 5: 26/11
- DNI 6 y 7: 27/11
- DNI 8 y 9: 28/11
AUH y Asignación Familiar por Hijo
- DNI 0: 10/11
- DNI 1: 11/11
- DNI 2: 12/11
- DNI 3: 13/11
- DNI 4: 14/11
- DNI 5: 17/11
- DNI 6: 18/11
- DNI 7: 19/11
- DNI 8: 20/11
- DNI 9: 25/11
Asignación por Embarazo
Mismo orden que AUH, del 10/11 al 25/11.
Prenatal y Maternidad
- DNI 0 y 1: 10/11
- DNI 2 y 3: 11/11
- DNI 4 y 5: 12/11
- DNI 6 y 7: 13/11
- DNI 8 y 9: 14/11
Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción, Nacimiento)
- Primera quincena: 12/11 al 10/12
- Segunda quincena: 26/11 al 10/12
Pensiones No Contributivas
- DNI 0 y 1: 10/11
- DNI 2 y 3: 11/11
- DNI 4 y 5: 12/11
- DNI 6 y 7: 13/11
- DNI 8 y 9: 14/11
Asignaciones Familiares de PNC
Todas las terminaciones: 10/11 al 10/12
Desempleo Plan 1
- DNI 0 y 1: 20/11
- DNI 2 y 3: 25/11
- DNI 4 y 5: 26/11
- DNI 6 y 7: 27/11
- DNI 8 y 9: 28/11
Desempleo Plan 2
Todas las terminaciones: 30/10 al 10/11
