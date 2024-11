Guillermo Francos chicaneó a productores cordobeses y el campo salió al cruce

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos , viajó junto al Ministro de Economía, Luis Caputo , a la provincia de Córdoba . Durante la presentación del evento al que asistió -que no tenía nada que ver con el sector agropecuario- criticó a los productores rurales que aún no comercializaron su producción.

El funcionario detalló -mientras buscó la mirada cómplice del ministro- que en el viaje “vimos muchos silobolsa” , remarcando que había una buena cantidad de tenedores de granos que aún no se desprendieron de los mismos. Lo hizo delante de Caputo y del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora .

“¡Muchas silobolsas vimos, ¿no?! Gente que todavía no liquidó, pero no importa, es un detalle…”, aseguró Francos. La respuesta del campo no tardó en llegar y desde la Comisión de Enlace de Entidades de la provincia le respondieron a través de un comunicado.