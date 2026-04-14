Nuevo respaldo de Javier Milei a Manuel Adorni: lo llevó a AmCham y lo elogió en público

En medio de la presión política y judicial sobre el jefe de Gabinete, el Presidente volvió a mostrarlo a su lado en un evento empresario y lo defendió con una frase directa durante su exposición.

En un nuevo gesto de respaldo político a Manuel Adorni , el presidente Javier Milei volvió a mostrarse este martes junto al jefe de Gabinete durante el evento de AmCham Argentina , en medio de la causa judicial que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito . La postal de la jornada incluyó a ambos abrazados en una foto, una imagen que muestra una señal explícita de apoyo en un momento de fuerte presión sobre el funcionario.

Durante su exposición ante empresarios, Milei lo elogió en público con una referencia directa a la situación política que atraviesa el Gobierno. “Argentina, desde mediados del año pasado, tuvo que enfrentar dos shocks de características descomunales. Desde la gran elección de Manu (Adorni) en CABA comenzó un ataque feroz por parte de la política, un ataque destituyente y al corazón del modelo, donde el Congreso pasó más de 40 leyes intentando romper el equilibrio fiscal. No lo lograron ”, afirmó el mandatario.

En un contexto de cuestionamientos opositores y avances en tribunales sobre el patrimonio de Adorni, el Presidente eligió mostrarlo cerca, incorporarlo a una actividad de alto perfil con el sector privado y defenderlo con una lectura política de la ofensiva en su contra. El mensaje buscó correr el eje de la discusión judicial y ubicar el caso dentro de un supuesto intento por desestabilizar al Gobierno y afectar su programa económico.

El gesto se suma a otras señales recientes del oficialismo para blindar a Adorni. En los últimos días, distintas figuras del Gobierno salieron a respaldarlo públicamente. Entre ellas estuvo el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , quien confirmó que el funcionario se presentará el próximo 29 de abril en el Congreso para brindar su informe de gestión y anticipó una jornada de fuerte tensión con la oposición. “Va a ser picante. Compren pochoclos”, lanzó.

También Karina Milei había reforzado su apoyo al jefe de Gabinete con una agenda compartida en actos oficiales, en una estrategia que en Balcarce 50 interpretan como un intento de sostener políticamente a uno de los funcionarios más golpeados por el frente judicial.

Además, en Comodoro Py, declararon Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio, madre e hija señaladas como aportantes del financiamiento utilizado para la compra de un inmueble de Adorni en el barrio porteño de Caballito. Según trascendió de sus testimoniales, ambas ratificaron la existencia de una deuda pendiente por u$s70.000, vinculada al préstamo privado por u$s100.000 otorgado para concretar la operación.

Ese expediente, que impulsa el fiscal Gerardo Pollicita, busca reconstruir el origen de los fondos utilizados por el funcionario y establecer si la operación inmobiliaria respondió a un acuerdo entre privados o si pudo haber servido para encubrir el verdadero origen del dinero. La fiscalía también pone la lupa sobre las condiciones del crédito, el valor declarado del inmueble y la trazabilidad de los movimientos económicos involucrados.

Pablo Quirno defendió a Manuel Adorni, habló del impacto de la guerra y destacó el acuerdo comercial con EEUU

El canciller Pablo Quirno disertó este martes en el evento AmCham Summit 2026 donde destacó la relación política y comercial entre Argentina y EEUU, calificó como "espectacular" el vínculo del presidente Javier Milei con el mandatario de EEUU, Donald Trump y defendió a Manuel Adorni, en medio del escándalo por presunta corrupción. Además habló del impacto de la guerra en Medio Oriente y del acuerdo comercial.

El Ministro de Relaciones Exteriores hizo una reconstrucción sobre los pasos que llevaron al acuerdo comercial con la potencia norteamericana. Al respecto, aseguró que en primer lugar se apuntó a afianzar el vínculo político, decisión que fue impulsada por el propio Milei desde su etapa de candidato presidencial.

"El Presidente dijo desde su etapa de candidato que quería tener una alianza estratégica con EEUU y todo lo que se realizó desde que llegamos al gobierno fue, primero poner la casa en orden para luego proyectarnos internacionalmente. En esa proyección, era clave la alianza con EEUU", señaló. En paralelo, Quirno afirmó que el Gobierno llevaba adelante un trabajo "muy profundo de lo que significaba un acuerdo comercial" con EEUU, un acuerdo en el que "el Presidente fue pionero, antes incluso de que EEUU cambie las reglas de comercio internacional".

Durante su disertación, fue consultado sobre el escándalo de Manuel Adorni. Si bien evitó profundizar sobre el tema, no le esquivó a la pregunta. “Estoy extremadamente ocupado en Cancillería. No pasaron seis meses desde que llegué. Tenemos un excelente jefe de Gabinete”, lo defendió.