Guillermo Francos habló del rol de Mauricio Macri en el balotaje y advirtió que "no compró acciones" en el gobierno de Milei

En una entrevista que brindó a Radio Rivadavia, Francos respondió sobre las afirmaciones que dicen que sin el apoyo de Macri, Milei no se hubiera impuesto en el balotaje. “Eso no tiene forma de comprobarse”, dijo. Y agregó: “El mismo grupo político de Mauricio Macri, de Patricia Bullrich: dijeron la gente votó un cambio. Si volaron un cambio, nosotros vamos a acompañarlo. Me pareció una actitud valiosa y con una claridad política en ese momento, pero eso no significa que compraron acciones o estemos repartiendo acciones de gobierno. Estamos tomando mucha gente valiosa de Juntos por el Cambio y de otros sectores políticos. No veo cuál es el motivo para que ahora digan que no van a apoyar las leyes. He hablado con muchos y veo una posición de apoyar las leyes del gobierno”.