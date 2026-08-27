La oposición presiona al Gobierno por la morosidad y convoca a una sesión en Diputados + Agregar ámbito en









Con la firma de 49 diputados, fecharon una convocatoria para el 9 de septiembre para conseguir emplazar a comisiones.

La oposición quiere emplazar comisiones para dictaminar un proyecto conjunto por la morosidad familiar.

La oposición confluye en el reclamo por la morosidad en los hogares y convocó a una sesión en Diputados. La presentación fue firmada por peronistas, radicales disidentes, lilitos, provincialistas (incluso habituales aliados al Gobierno) y la izquierda. Legislaturas provinciales ya tomaron iniciativas similares.

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La convocatoria fue adelantada este miércoles en una conferencia de prensa en el Salón de Pasos Perdidos, en simultáneo a la sesión en Diputados (en donde lograron 144 votos pero no lograron insertar el tema sobre tablas), y estableció como fecha el próximo miércoles 9 de septiembre a las 12. El objetivo es poder emplazar comisiones que presiden legisladores de La Libertad Avanza, y así definir un plazo de tratamiento obligatorio de los proyectos ante la parálisis estratégica que sostiene el oficialismo.

Dentro de la convocatoria se encuentra un proyecto para la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2027 de la declaración de emergencia en discapacidad, ante la falta de actualización de los valores que reciben prestamistas y auxiliares. Además, se confluirán 50 proyectos (entre iniciativas de ley y de declaración) para atender la morosidad en los hogares a través de diferentes mecanismos: refinanciación, regulación de los créditos, condonaciones y suspensiones de pagos.

Morosidad: las propuestas locales Entre la Cámara de Diputados y el Senado bonaerense ya hay al menos 10 proyectos de ley que buscan dar una respuesta al sobreendeudamiento de las familias, con matices según el bloque que los impulsa: desde la regulación de las cobranzas extrajudiciales hasta la refinanciación de deudas con el Banco Provincia, límites al crédito otorgado por aplicaciones, un freno a los remates de vivienda única y una reforma integral a los derechos del consumidor de servicios financieros.

El aluvión de iniciativas responde a un fenómeno que en los últimos meses se instaló en el centro de la agenda pública y que terminó por escalar a un cruce político de fondo entre la Nación y la Provincia. El mismo fenómeno se reflejó en otros distritos, como Santa Fe, La Rioja y Córdoba.

En este último caso, además de los proyectos parlamentarios, la Gobernación lanzó un programa bajo el nombre “Alivio cordobés”, que combinaría una baja en los impuestos locales sobre los créditos, un programa de cuotas para solventar la deuda y la definición de una reducción de la rentabilidad bancaria. La propuesta sería inicialmente implementada en el Banco de Córdoba, con la invitación de que entidades privadas se adhieran.

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