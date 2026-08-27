Javier Milei habló ante alumnos del colegio ORT + Agregar ámbito en









El Presidente disertó ante alumnos de cuarto y quinto año en el marco de los 90 años de la institución. La exposición estuvo centrada en los desafíos de la inteligencia artificial y su impacto en la sociedad, la educación y el futuro laboral.

Javier Milei volvió a hablar ante estudiantes secundarios: ética e inteligencia artificial. Presidencia

El presidente Javier Milei brindó este jueves una exposición ante alumnos de cuarto y quinto año del colegio ORT, en la sede ubicada en el barrio porteño de Almagro. La actividad tuvo como eje la relación entre ética e inteligencia artificial y se desarrolló con un fuerte operativo de seguridad y bajo un esquema de hermetismo que dejó a la prensa fuera del establecimiento.

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Milei llegó cerca de las 10.45 acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La exposición comenzó alrededor de las 11 y se extendió durante aproximadamente 40 minutos, frente a estudiantes de cuarto y quinto año.

El encuentro se realizó en el marco de las actividades por los 90 años de ORT Argentina y estuvo centrado en los desafíos que plantea el desarrollo de la inteligencia artificial y su vínculo con la ética. La presentación no fue transmitida por los canales oficiales del Gobierno ni estuvo abierta a los medios de comunicación.

Milei habló sobre inteligencia artificial y ética ante alumnos de la ORT. Presidencia La institución había informado previamente a las familias que la participación de los estudiantes sería voluntaria y que la actividad se desarrollaría dentro del horario escolar. También se había solicitado que hubiera la menor cantidad posible de adultos dentro del salón donde se realizó la exposición.

La visita de Milei también tuvo una particularidad política. Se trató de la segunda exposición del Presidente ante estudiantes secundarios desde el inicio de su mandato. La anterior había sido en marzo de 2024, cuando participó de un acto por el inicio del ciclo lectivo en el Instituto Cardenal Copello, donde cursó sus estudios secundarios.

La actividad en ORT estuvo acompañada por un importante operativo de seguridad en los alrededores de la institución. Según la cobertura del episodio, hubo calles valladas, presencia de efectivos policiales, perros especializados y francotiradores apostados en terrazas cercanas. También se dispuso el cierre de la estación Río de Janeiro de la línea A del subte. Milei celebró la aprobación de la reforma del BCRA y anticipó la batalla en el Senado El presidente Javier Milei celebró la media sanción que obtuvo en Diputados el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y destacó el respaldo parlamentario a una de las iniciativas centrales de su programa económico. El mandatario también puso el foco en el próximo paso legislativo, donde el oficialismo deberá conseguir los votos necesarios para convertir la iniciativa en ley. Muchas gracias Diputados Nacionales por acompañar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA.



Un paso fundamental para erradicar a la inflación de la vida de los argentinos de bien...!!!



Ahora a pelearla en el Senado.



VLLC! — Javier Milei (@JMilei) August 26, 2026 La reforma plantea modificaciones sobre el funcionamiento del BCRA y establece como uno de sus ejes la preservación del valor de la moneda, además de limitar el financiamiento al Tesoro. Para el Gobierno, el proyecto forma parte de la estrategia destinada a consolidar el equilibrio fiscal y monetario y profundizar el esquema económico implementado por Milei. La agenda parlamentaria también incluyó la aprobación de Inocencia Fiscal II, otra de las iniciativas que el Ejecutivo considera clave para su programa económico. Con ambos proyectos aprobados en la Cámara baja, el Gobierno buscará trasladar ahora la negociación al Senado, donde deberá construir una mayoría para avanzar con su paquete de reformas.