Guillermo Francos y una dura advertencia al Congreso: "Si tardamos un año no entra un peso más"

El Ministro del interior pidió no demorar el tratamiento de la Ley ómnibus y ratificó la urgencia.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, le envió hoy un mensaje a los diputados y senadores que plantearos sus dudas y críticas a la Ley Ómnibus que el Ejecutivo envió al Congreso para debatir en sesiones extraordinarias, y afirmó: “ No tenemos tiempo, si nos ponemos a discutir una ley que nos lleve todo el año, no entra un peso más a la Argentina, no invierte nadie, y tenemos necesidad de inversiones, sino para todo”.