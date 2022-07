Hernán Lombardi: "Los dirigentes que apedrearon a Macri están en el Gobierno"

"Estaba preocupado mirando las declaraciones del presidente. El campo es la máquina productiva más increíble, esforzada, moderna y competitiva que tiene la Argentina. El Presidente no tiene idea de realidad", manifestó.

Críticas

Entrevistado por Radio Rivadavia, el titular de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación dijo que "se lo ve al presidente ofendiendo al campo y buscando enemigos imaginarios en una de las crisis más importantes del 83´a la fecha".

Además, cuestionó la agenda del Frente de Todos mientras "la gente no llega a fin de mes, las jubilaciones, las pequeñas y medianas empresas, está todo paralizado".

Y, en ese sentido, añadió: "El Presidente va por el campo y la vicepresidenta por la Corte Suprema".

Trazando un paralelismo con el gobierno de Fernando De la Rúa, cuya salida anticipada del poder dio lugar al estallido social del 2001, Lombardi -que fue secretario de Turismo, Cultura y Deportes en aquella época- dijo que hoy la crisis podría ser aún peor.

"No había inflación, uno por ciento. Y no estoy defendiendo", sostuvo y añadió que "los dirigentes que le tiraron piedras a Macri o que le hicieron los saqueos a De la Rúa están adentro del gobierno". Además, dijo que "Alberto Fernández creó metódicamente su propia irrelevancia" ya que "su palabra no tiene credibilidad".

El diputado opositor también cargó contra el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, que esta semana de habló de "saqueos" en "semanas o meses" y dijo junto a otros militantes están "dispuestos a dejar la sangre en la calle".

"Mencionar la palabra saqueos parece que busca profecías autocumplidas, es meter la soga delante del ahorcado. Hablar de sangre en las calles...los argentinos tenemos una historia compleja en esta historia", advirtió.

Lombardi se sumó a la lista de dirigentes de Juntos por el Cambio que recorrió la 134ª Exposición de ganadería, agricultura e industria nacional, que tuvo las visitas de -entre otros- de Diego Santilli y Ricardo López Murphy presencia con tintes políticos en vistas a las elecciones del 2023.

El ex funcionario macrista mencionó que los dirigentes de la oposición se expresan "con un cuidado y una responsabilidad", y agregó que dan "un ejemplo".

"Nadie puede decir que estamos empujando a un corte de la institucionalidad", resaltó, y concluyó: "Los que se empujan son entre ellos".