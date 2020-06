Pietragalla calificó de "hipócritas" los dichos de la oposición sobre violencia institucional

Pietragalla se refirió así a las críticas que recibió por parte de Juntos por el Cambio debido a los casos de violencia institucional que se registraron en Chaco, Tucumán y San Luis, por los cuales acusaron a la Secretaría de DDHH de "inacción" y pidieron la renuncia de su titular.

"Que estos hipócritas, que no recibieron nunca a un familiar, que no hicieron nada para erradicar esto, que no sancionaron, que tuvo que actuar la Justicia sola, sin apoyo del poder político, hoy hablen y levanten la voz, molesta", sostuvo el funcionario nacional.

En declaraciones radiales, el secretario de Derechos Humanos remarcó: "Repudiamos los hechos de violencia institucional y en cada uno de los casos trabajamos desde el principio, vamos a ser implacables".

"Los hechos de Chaco son lamentables, totalmente repudiables ya nos pusimos en contacto con la Secretaría de la provincia. Más allá de que repudiamos estos hechos, las autoridades provinciales actuaron como corresponde", sostuvo sobre el caso que ayer también fue rechazado por el presidente Alberto Fernández.

Por otro lado, Pietragalla consideró que el comunicado de la oposición "trata de sacar rédito político" y apuntó contra el jefe del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, quien pidió públicamente al Presidente que releve a Pietragalla de su cargo.

"Celebro que la oposición ahora repudie la violencia institucional. Mario Negri no dijo nada cuando mataron a Rafael Nahuel, ¿y ahora habla?. No hay gobierno que se salve de tener un caso de violencia institucional, hay que ver cómo actúa el Estado en estos momentos", destacó el funcionario.

Comparto el comunicado de @SDHArgentina. La lucha contra la violencia institucional no debe ser una lucha oportunista sino una posición democrática inquebrantable que incluya a todo el arco político. En una Argentina para Todxs no hay lugar para la violencia institucional. — Horacio Pietragalla Corti (@pietragallahora) June 4, 2020

En tanto, esta noche la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación consignó que ante el asesinato de Luis Espinoza en Tucumán, la delegación del área "estuvo presente desde el primer momento al lado de la familia y participó del operativo en el que finalmente apareció su cuerpo".

También "permaneció en constante contacto con la abogada de la familia y remitió una nota formal a la fiscalía interviniente para garantizar el acceso de la familia al expediente, promoviendo la separación de los policías responsables por parte del gobierno provincial".

"No es un hecho menor que los responsables del hecho estén identificados, hayan sido detenidos y separados de la fuerza" policial, añadió en un comunicado.

En tanto, sobre el ataque sufrido por una familia Qom a manos de la policía de Chaco, la Secretaría "apoyó la decisión de separar a los responsables" y celebró que el gobierno provincial "se presente como querellante en la causa judicial, además de brindar apoyo a la familia".

"La Secretaría de Derechos Humanos mantuvo también su presencia al lado de las familias de Florencia Morales y Franco Maranguello, muertos en dos comisarías de la provincia de San Luis", agregó.