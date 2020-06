Violencia policial: Mario Negri pidió que Pietragalla sea apartado de la Secretaría de DDHH

A través de su cuenta de Twitter, el dirigente radical dijo que Alberto Fernández "debería relevar del cargo al Secretario de Derechos Humanos", "por su inacción ante los casos de violencia policial en San Luis, Tucumán y Chaco".

Negri se refirió al asesinato del trabajador rural tucumano Luis Espinoza y a la golpiza contra miembros de una comunidad qom de Chaco, ambos hechos perpetrados por las respectivas policías provinciales, y a la muerte en San Luis de Florencia Morales, que apareció ahorcada en una celda tras ser detenida por circular sin autorización.

"El Presidente debería relevar del cargo al secretario de Derechos Humanos por su inacción ante los casos de violencia policial en San Luis, Tucumán y Chaco. Pietragalla se presentó como amicus curie para conseguir la libertad de (el exsecretario de Transporte Ricardo) Jaime, pero no hace nada ante estos hechos gravísimos", disparó el diputado.

Pietragalla Horacio Pietragalla y la madre de Plaza de Mayo, Taty Almeida. Pietragalla es hijo de desaparecidos y se desempeña como secretario de DDHH.

Rápido de reflejos, Pietregalla recogió el guante y disparó munición gruesa contra Negri recordándole su reciente apoyo al gobierno de Juntos por el Cambio. "Que estos hipócritas, que no recibieron nunca a un familiar, que no hicieron nada para erradicar esto, que no sancionaron, que tuvo que actuar la Justicia sola, sin apoyo del poder político -al contrario- que hoy hablen y levanten la voz, molesta", lanzó.

Y continuó: "Celebro que la oposición ahora repudie la violencia institucional. Mario Negri no dijo nada cuando mataron a Rafael Nahuel, ¿y ahora habla?. No hay gobierno que se salve de tener un caso de violencia institucional, hay que ver cómo actúa el Estado en estos momentos",

Por su parte, el legislador cambiemita amplió sus acusaciones mediante un comunicado: "Hay abuso institucional manifiesto, por eso el rol de la Secretaría de Derechos Humanos no puede ser tibio", agregó Negri, al tiempo que señaló que "con emitir comunicados de repudio no alcanza para luchar contra la violencia institucional".

Negri justificó su pedido de renuncia para Pietragalla, al señalar que el funcionario "apenas se expresó sobre la muerte de Luis Espinoza en Tucumán, quien fue asesinado a tiros por la espalda por la Policía tucumana para luego arrojarlo por un barranco".

"En segundo lugar, tampoco se actuó para impedir la violencia policial e institucional en Chaco", continuó el diputado y por último se refirió al caso de Florencia Morales en San Luis, el 5 de abril pasado y expresó: "¿Qué ha hecho Pietragalla en esta causa, que avanza muy lento y no tiene por ahora culpables de un hecho tan brutal?".