Larreta inauguró la Expo Joven en la Ciudad: búsquedas laborales, becas y talleres

"Aunque fue hace ya algunos años, todavía me acuerdo de lo que era ser joven y de lo desafiante que es conseguir tu primer laburo. Cuando uno sale de la escuela y empieza a golpear las primeras puertas se da siempre esa situación difícil de resolver, que es que te pidan experiencia previa. Y es frustrante, porque ¿cómo juntás experiencia si nadie te da una oportunidad? Es muy duro porque no conseguir trabajo no se trata sólo de algo económico. También te golpea la autoestima después de todo el esfuerzo y la energía que uno pone en cada entrevista laboral. Su situación laboral está cada vez peor, pero no se desanimen, porque no están solos", señaló Rodríguez Larreta, quien participó de la actividad en la Usina del Arte junto al ministro de Desarrollo Económico y Producción, José Luis Giusti, y al director general de Políticas de Juventud, Tomás Mestre.