Ian Moche le respondió a Lilia Lemoine tras los duros comentarios: "Fue feo"

Los dichos de la diputada contra el menor de edad se dieron el pasado martes por la noche. Anteriormente, el presidente Javier Milei también había atacado al activista de 12 años.

Ian Moche , el niño activista que habla de los derechos para las personas con autismo, publicó un mensaje en sus redes sociales para contestarle a la diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine , quién lo había acusado anteriormente de "actuar como autista". En un video donde relató lo que siente, el menor de edad aseguró: " Fue feo, nos angustió un poco, pero estamos bien porque realmente tratamos de no darle cabida a esto".

Esta no es la primera vez que relevantes figuras del Gobierno arremeten contra el niño y a su madre. Anteriormente, hasta el mismo presidente Javier Milei se vio envuelto en una polémica luego de repostear un tuit donde se criticaba al periodista Paulino Rodrigues y compartía un mensaje de un tercero que vinculaba al menor con una supuesta "operación kirchnerista". El conflicto entre ambos terminó en la Justicia, luego de que la familia de Moche exigiera la eliminación del mensaje.

Sin embargo, los dichos de Lemoine fueron más allá: Estamos en una sociedad hipócrita, en la que una señora puede lucrar con un hijo menor de edad y llevarlo a los medios haciéndolo actuar de autista ”, arrojó la diputada en referencia a Marlene Spesso y su hijo.

A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, Moche relató como recibió las acusaciones de Lemoine y buscó enfocar la atención en el debate alrededor de la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, reglamentada por el Gobierno el pasado martes.

“Respecto a cómo me siento con todo esto, fue sorpresivo, no los esperábamos , estábamos muy concentrados en lo que iba a ser este día y fue una sorpresa. Fue feo, nos angustió un poco, pero estamos bien porque realmente tratamos de no darle cabida a esto y sí darle cabida a toda la gente que nos preguntó, que nos mandó cosas hermosas”, relató el niño.

Luego, le habló directamente a su público: “Tranquilos, que esto no nos va a detener como activistas, nosotros siempre vamos a seguir unidos a todos ustedes. Me alegraron el día y eso me sigue haciendo ser activista”.

Además de pedirle derecho a réplica a LN+ - programa donde fueron emitidos los dichos de Lemoine - el activista también remarcó que intentó comunicarse con la diputada libertaria durante las últimas horas, aunque finalmente no tuvo éxito.

“Nosotros le tratamos de escribir, nos pasaron su número, no nos contestó y eso también nos angustió un poco”, sostuvo el menor y sumó: “Yo entiendo, Lilia, que a vos te guste el cosplay, el manga y el animé. A mí también me encanta. Yo no puedo decir nada con respecto a eso porque tal vez algún día sea presidente y posiblemente haga cosplay”.

Tenemos que salir a combatir con amor, concientizar con esto. A mí esto no me detiene, Ian Moche sigue para rato. Amamos lo que hacemos, escuchamos a la gente, vamos a seguir adelante. Les quiero agradecer y salgamos adelante”, concluyó el menor de edad.

El ataque de Lilia Lemoine a Ian Moche y su madre

Más allá de la distancia política, la diputada nacional analizó la situación del menor de edad y lanzó fuertes acusaciones contra su madre, Marlene Spesso, a quien acusó de "hacer actuar" a su hijo sobre su condición.

ian moche javier milei Una nueva disputa del Gobierno contra Ian Moche.

“Hablo de la madre de Ian Moche, una mujer que no está bien de la cabeza con lo que hace y que lo vemos como sociedad y se lo dejamos pasar porque es negocio para el kirchnerismo”, denunció.

En ese sentido, Lemoine continuó: “La hija mayor ya habló y contó lo que les hace a sus hijos. Ver a un nene que supuestamente es autista expuesto a luces, gritos, maltrato, los medios, la política y las redes sociales. Los mismos que te llevan a un nenito autista a vender una agenda política en los medios dicen ahora que tenés que censurar las redes sociales”.