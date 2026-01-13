Oficializan reconocimiento como Personalidad Destacada a Ian Moche por su trabajo en concientización sobre el autismo

La ley 15.609 fue promulgada este martes tras su publicación en el Boletín Oficial bonaerense y distingue al activista e influencer por su tarea en primera persona sobre el Trastorno del Espectro Autista y las neurodivergencias.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires promulgó este martes la Ley N° 15.609 , que declara Personalidad Destacada de la Provincia a Ian Galo Lescano , conocido públicamente como Ian Moche , por su labor como activista, influencer, actor y concientizador sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA) y las neurodivergencias .

La norma fue sancionada por la Legislatura bonaerense en noviembre pasado y quedó formalmente promulgada con su publicación en el Boletín Oficial del distrito.

El proyecto fue impulsado por el senador del PRO Marcelo “Chuby” Leguizamón y contó con acompañamiento de Agustín Máspoli y Alex Campbell . Al momento de su aprobación, el legislador destacó que, “con su corta edad, da cátedra sobre el autismo, demostrando que una discapacidad no es un freno” .

Moche es un niño influencer que desarrolla tareas de concientización desde una perspectiva en primera persona. Acompañado por su madre, participa activamente en medios de comunicación y espacios públicos donde explica las barreras físicas, sensoriales y cognitivas que enfrentan las personas neurodivergentes, además de promover iniciativas para una sociedad más inclusiva.

La figura de Ian Moche tomó mayor visibilidad pública en 2025, luego de un cruce con el presidente de la Nación, Javier Milei, que tuvo fuerte repercusión política y mediática que derivó en una ola de hostigamiento en redes sociales contra el niño y su familia, situación que fue denunciada judicialmente por sus padres.

Desde la Legislatura bonaerense valoraron su recorrido como “un ejemplo de concientización temprana y compromiso social”, destacando su capacidad para instalar el debate sobre inclusión, derechos y accesibilidad desde una edad temprana.

Ian Galo Lescano nació el 29 de noviembre de 2012 en Haedo, partido de Morón, y reside actualmente en la localidad platense de City Bell. En 2022 ya había sido distinguido por el Concejo Deliberante de La Plata como “Joven Protagonista local”, en reconocimiento a su trabajo de divulgación sobre el autismo.

Con la promulgación de la Ley 15.609, la provincia de Buenos Aires formalizó el reconocimiento institucional a su trayectoria y a su aporte a la visibilización de las neurodivergencias y la defensa de una sociedad más inclusiva.