Impuesto a las Ganancias: Gobierno prepara anuncios para esta semana

Respecto a la idea de eliminar el impuesto por compelto, como dejó ver Massa días atrás, Kelly Olmos dijo que esa medida es “una consigna” que predica desde hace ya muchos años el propio ministro de Economía. “Cuando tiene la oportunidad, avanza en ese sentido. No solo hoy el mínimo no imponible se ha elevado sistemáticamente, sino que además Sergio como legislador ha ido incluyendo condiciones relativas a exenciones, que nosotros desde el Ministerio de Trabajo junto al de Economía, los gremios y las cámaras empresarias hemos ido revisando los convenios para ordenar los conceptos salariales, de manera de que sean compatibles con dichas exenciones establecidas legislativamente. Así ha mejorado la situación de casi 40 convenios”, señaló.

Massa convocó al equipo económico para definir cambios en el impuesto a las ganancias

El ministro de Economía, Sergio Massa, convocó a su equipo para discutir la viabilidad de la redacción de un proyecto de Ley para la modificación del Impuesto a las Ganancias. El encuentro fue el viernes pasado en el Ministerio de Economía.

“Un laburante, por ahora, paga impuesto a las Ganancias. Si soy presidente, no lo va a hacer. Yo no soy como Macri, porque ya lo vengo bajando. Dentro de poco voy a mandar una ley con el tema. Por ahí lo saco antes”, adelantó Massa en C5N, y cuestionó: “Por qué no comparamos cuánto le cobran al laburante mientras los directores de compañía no pagan impuesto a las Ganancias por exenciones que tienen”.