Alberto Fernández desplazó a Luis Puenzo del INCAA

"Dispónese el cese del señor Luis Adalberto PUENZO (D.N.I. Nº 4.546.984), en el cargo de Presidente del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES (INCAA), ente público no estatal en el ámbito del MINISTERIO DE CULTURA", dice el decreto firmado por Fernández.

La salida de Puenzo comenzó a gestarse este lunes, cuando una manifestación de trabajadores y trabajadoras del cine se movilizó a la sede del INCAA, en Lima y Moreno, para protestar contras las políticas de la gestión del director de "La historia oficial".

Decreto Puenzo

Esa protesta fue reprimida por la Policía de la Ciudad, que detuvo a al menos dos personas. El hecho derivó en la llegada al lugar del ministro de Cultura, Tristán Bauer, que prometió que habría cambios en el organismo. Un día después, este martes, Bauer y Puenzo se reunieron para evaluar la situación y evaluar los cambios en el INCAA.

Antes de ese encuentro, el cineasta dio una entrevista a AM 750 en la que había adelantado: "Si me tengo que ir, me iré". "Es difícil suponer que puede haber más dinero que este, se trata de administrarlo sanamente, hubiera sido bueno hacerlo de común acuerdo con la industria", se lamentó.

"En este momento nadie ignora que hablar de subsidios es casi una mala palabra, es muy difícil sostener la necesidad de que la cultura sea protegida en la Argentina como lo ha sido siempre".

INCAA Represión

Luego de la entrevista en la AM 750, Puenzo también habló con Radio con Vos, en donde afirmó: "No me quiero ir, por lo menos por el momento, hasta terminar lo que estoy haciendo".

Diferentes actores del sector audiovisual convocaron el lunes una concentración que se desarrolló desde las 15 para exigir la renuncia de Puenzo.

El principal descontento con la gestión del cineasta es con la no modificación del Plan de Fomento, "impuesto en el gobierno de (Mauricio) Macri que concentra la producción cinematográfica en las productoras más grandes radicadas en AMBA".