Incendios forestales: Cabandié sobrevoló el Delta del Paraná y declaró la emergencia ambiental

Brigadistas de la PFA, policía rural de Entre Ríos y bomberos voluntarios de Entre Ríos y Santa Fe estuvieron todo el día combatiendo los incendios de pastizales en las islas del Delta del Paraná. Además, se identificaron a los propietarios de los campos donde están los focos de incendio y se labraron las actas de infracción. Estamos trabajando coordinadamente para terminar con estas quemas irresponsables y sancionar a los inescrupulosos que las causan. #ArgentinaUnida #EstadoPresente #bastadequemasenelhumedal