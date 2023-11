Incidentes en Ezeiza entre militantes de LLA y UP minutos antes del acto de Milei en ese municipio

Militantes de La Libertad Avanza (LLA) y de Unión por la Patria (UP) tuvieron un fuerte cruce en el centro de Ezeiza , lugar donde el candidato libertario Javier Milei celebraría un acto desde hoy a las 18 . Para evitar que los incidentes pasen a mayores, el intendente electo Gastón Granados se hizo presente "para garantizar que no haya problemas".

Ambos grupos cruzaron cantos, gritos y algunos empujones por igual. Pero los libertarios, además, rompían boletas de UP mientras cantaban "la casta tiene miedo" .

El intendente electo afirmó en diálogo con la prensa que se apersonó en el lugar "para garantizar que no haya problemas", y acusó a los manifestantes de LLA de "increpar" a los seguidores de UP.

Además, denunció que gran parte de quienes se acercaron al centro de la ciudad para acompañar a Milei "no eran del municipio", tal como se podía ver en las banderas que flameaban de La Plata y Laferrere, entre otras.

"Queremos que Milei haga su acto y se vaya", la palabra del intendente de Ezeiza

Al respecto, Granados dijo: "Nosotros queremos que Milei que haga su acto y se vaya. Nosotros nos paramos en la esquina para garantizar la seguridad y que al terminar el acto se vaya". "No vamos a evitar que Milei haga el acto", subrayó, indicando además que si él no estuviese allí, "esto ya hubiese explotado".

Consultado sobre la falta de personal policial en la convocatoria proselitista, dijo: "La policía esta para detener chorros, no para estar con los seguidores de Milei". Por último, Granados enfatizó: "Hasta que no termine el acto no nos vamos a retirar".