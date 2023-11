Incredulidad y temor en la dirigencia de UP por el volumen del triunfo libertario

Pasadas las 18 el bunker de UP ya presentía una derrota pero la catástrofe electoral disparó los peores temores frente al empoderamiento de sus rivales.

La sensación que unía este domingo a dirigentes y simpatizantes en el bunker de Unión por la Patria era la de vivir una distopía. Incredulidad, desazón, angustia y un ambiente pesadillesco se apoderaron del complejo Art Media C, de Chacarita, a partir de las 19 cuando los principales referentes del oficialismo comenzaron a recibir en sus celulares resultados de las mesas testigo propias que indicaban una ventaja indescontable en el balotaje a favor de Javier Milei . Apenas una hora después Sergio Massa se encaramó al escenario junto a un puñado de líderes para reconocer la derrota. Media hora después el establecimiento era un páramo.

Como único orador del cierre de la jornada, Massa buscó mostrarse entero y como referente de la futura oposición. "Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años", sostuvo el tigrense. También dijo haberse puesto en contacto con Alberto Fernández y con el propio Milei con el objetivo de delinear desde este lunes la transición y el vínculo entre los equipos del gobierno saliente y el entrante. Al respecto Massa indicó que el objetivo es que "en los próximos 19 días (los argentinos) no tengan ni dudas ni incertidumbres respecto del normal funcionamiento económico, social, político e institucional".