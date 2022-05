Censo 2022: qué dijeron los políticos y famosos que no fueron censados

Qué dijeron los famosos y políticos sobre el Censo 2022

Tal es el caso del expresidente provisional del Senado, Federico Pinedo, quien publicó un mensaje en su cuenta oficial de Twitter. “No funcionó mi censo digital ni me censaron presencialmente. Digo para que Marco Lavagna sume siete habitantes más a la cuenta general”, disparó.

tuit pinedo 2022.jpg

A la ola de reclamos se sumó la actriz Viviana Saccone. En su publicación, se quejó de la situación y planteó que seis censistas habían pasado por su cuadra. “¿Venís a censarme? (miran la planilla). ‘No, no me toca a mí'. ¿Y no podés hacerlo igual? ‘No’. ¿Pero podés agregarme desde la app? ‘La app no funciona’”, expresó en la recreación del diálogo con los censistas.

tuit viviana saccone censo.jpg

Otro que hizo catarsis en las redes fue el diputado de Juntos por el Cambio, Martín Tetaz. En su cuenta de Twitter, escribió: “Estimado Marco Lavagna: siendo las 18:00 no se ha presentado ningún censista en nuestro edificio (plena Comuna 14). ¿Como debemos proceder? ¿Sacamos turno para otro día?”.

tuit tetaz censo.jpg

Desde el mundo del arte, tanto Claudia Piñeiro como Sara Stewart Brown lanzaron sus cuestionamientos contra el Indec y el operático del Censo 2022. Primero, la escritora indicó que no habían pasado por su edificio a censar y consultaba a sus seguidores si era posible que ya no pasaran después del horario estipulado.

Luego, la artista y reconocida “runner” destacó la falta de censo en una zona céntrica y marcó: “Si no nos censaron a nosotros que estamos a 3 km del Obelisco no me quiero imaginar zonas rurales”.

claudia piñeiro queja censo.jpg

Quien expresó su molestia al aire fue la mediática abogada Ana Rosenfeld, al comienzo de LAM se sumó al reclamo y dijo que iba a mandar el mail correspondiente al Indec. “No llegaron. Recién volví a llamar para confirmar. Hice el censo digital, pero no vinieron a casa”, contó.

tuit sara stewart brown.jpg

Qué hacer si no pasó el censista

Marco Lavagna informó que hasta el domingo 22 de mayo habrá un proceso de supervisión y recuperación de aquellas personas que no pudieron completar el censo por distintos motivos. Adelantó que tienen tres mecanismos previstos para tener todos los datos.

Censo digital: aquellas personas que hayan completado la encuesta de manera digital no deberán volver a completar la encuesta, ya que sus datos están registrados en el sistema, según confirmó Lavagna.

Censo presencial: el director del Indec adelantó que se habilitará una línea telefónica, un contacto por mail y herramientas digitales para que el organismo se pueda comunicar con todas las viviendas.

De acuerdo a la planificación acordada en el Sistema Estadístico Nacional, desde 19 y hasta el 22 de mayo próximo se realizará la etapa de recuperación para que toda la población quede correctamente contabilizada.

Dónde puedo reclamar

El Indec informó que se puede avisar sobre esta anomalía en la línea de teléfono gratuita de la Mesa de Ayuda del Censo (0800-345-2022).

Otra opción es enviar un correo electrónico a ces@indec.gob.ar con el asunto “No fui censado”. En ese mensaje se deberán adjuntar los siguientes datos: nombre, provincia, partido/departamento, localidad, calle, número, piso y departamento, código de finalización de seis dígitos (si completó el censo digital), mail de contacto y número de teléfono.