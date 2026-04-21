La confianza de los empresarios supermercadistas cayó a mínimos en seis meses: acusan problemas de demanda y financiamiento + Seguir en









Según los últimos datos del INDEC, el indicador (ICE) retrocedió un 6,2%, y regresó a los valores críticos que se veían en septiembre del año pasado.

El Indicador de confianza empresarial (ICE) cayó -6,2% en marzo.

El Indicador de confianza empresarial (ICE) cayó -6,2% en marzo, según publicó en esta jornada el INDEC, y volvió a niveles cercanos a septiembre de 2025. Dentro de las mayores preocupaciones se encuentra la demanda insuficiente, el costo de financiamiento, y la competencia con el propio sector.

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En cuanto a la situación comercial actual, marzo, la percepción del presente es mayoritariamente negativa: 37,3% lo califica de mala, un 57,3% como normal, y solo un 5,3% como buena. El balance dio -32,0%, lo que refleja que el sector viene de un mes de marzo muy difícil.

Sobre los datos revelan que 25,3% de los proveedores planea comprar menos de lo previsto, el 61,3% prevé seguir con el volumen normal, el 25,3% por debajo de lo normal, y el 13,3% por encima de lo normal. El balance, sin embargo da -12%.

Expectativa futura para el trimestre de abril y junio Ante la pregunta de cómo creen que evolucionará su situación comercial en los próximos tres meses, las respuestas muestran un predominio de la estabilidad, pero con un sesgo levemente positivo. Para el 69,9% permanecerá igual 69,3%, para el 16% mejorará y para el 14,7% empeorará 14,7%.

En cuanto al volumen de pedidos realizados a proveedores. La gran mayoría de los supermercados y mayoristas planea mantener o reducir sus pedidos: para el 74,7% no variará: 74,7% (Tres de cada cuatro empresas mantendrán su nivel de compras actual), para el 24% disminuirá, y solo el 1,3% aumentará.

Sobre las expectativas sobre el número de personas empleadas para el trimestre abril-junio de 2026. Los datos reflejan una postura de estancamiento con una clara tendencia a la baja en la dotación de personal. Ningún empresario entrevistado prevé incrementar los puestos de trabajo, el 76% planea mantener su plantilla actual y el 24% reducir su plantilla.

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