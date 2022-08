Desde el INDEC relativizaron el dato de Massa sobre la caída del desempleo

Fuentes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) le dijeron a Ámbito que todavía no cuentan con la información de la caída del desempleo difundida por el ministro de Economía, Sergio Massa, en las últimas horas, cuando participó del evento Council of the Americas y adelantó que la inactividad laboral se redujo hasta el 6,7%.