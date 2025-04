Inflación de marzo: reacción de la política, entre el silencio oficialista y críticas de la oposición

El diputado nacional radical, Martín Tetaz , analizó que "consistente con la caída en la demanda de dinero observada en marzo, se aceleró la inflación. Incluso dejando de lado estacionales que esta vez no ayudaron, la inflación núcleo crece por segundo mes consecutivo y corre al 3.2%. Borrón y cuenta nueva con otro régimen cambiario a partir del lunes ".

El dirigente social y excandidato presidencial Juan Grabois también se expresó en X: "Inflación de alimentos 5,9%, anualizada 99% y nos quieren convencer que el endeudador Caputo es el mejor Ministro de Economía del mundo, que en la Argentina no hay inflación y que baja la pobreza. Son estafadores globales, mentirosos seriales y ladrones de guante blanco".

Desde Santa Fe, los diputados nacional Esteban Paulón y Mónica Fein también sumaron sus críticas. "La inflación desatada. Más ajuste sobre los ingresos con paritarias a la baja (fruto de la intervención del gobierno libertario) y con jubilaciones de hambre. Un gobierno fuertemente anti popular que nos lleva directo a una crisis más profunda", dijo Paulón, que integra el bloque Encuentro Federal junto a Fein, para quien "los precios no dejan de subir, los sueldos no alcanzan y la gente la sigue pasando mal. No es solo una cifra, es la muestra de un modelo económico de ajuste y profundización de la desigualdad".

En el espacio del peronismo, opinó Daniel Arroyo, exministro de Desarrollo Social, quien indicó que la inflación "está pegando fuertemente en los consumos básicos que son los alimentos". "Si sube el precio de los alimentos, sube la pobreza y la indigencia, y hay más aumento del endeudamiento de las familias", precisó y entendió que "se terminó el tiempo de los títulos fáciles, de tirar cualquiera y de decir que todo lo resuelve el mercado".

Finalmente, dentro de la izquierda se expresaron dos diputados nacionales. "El fracaso del plan de Milei y Caputo está a la vista. El 3,7 de inflación en marzo que informa el INDEC, es un anticipo de lo que viene con la inminente devaluación y el acuerdo con el FMI. Un nuevo mazazo a los flacos bolsillos de trabajadores y jubilados", escribió Nicolás del Caño, mientras que su compañero de bancada, Christian Castillo, publicó que: "Los únicos aumentos que homologan en paritarias son del 1,5% para abajo. Los salarios siguen siendo la variable de ajuste cuando los especuladores siguen ganando con la bicicleta financiera".

Muy por encima del nivel proyectado por las consultoras, la inflación de marzo subió hasta el 3,7% en marzo. Así, no solo avanzó por segundo mes consecutivo sino que quebró la barrera del 3%. Esta alza estuvo impulsada por educación y alimentos, que saltaron 21,6% y casi 6%, respectivamente, según informó esta tarde el Instituto de Estadística y Censos (INDEC).

Con este dato, el IPC no solo no retomó el proceso de desinflación, que ya se había cortado en febrero cuando se elevó al 2,4% desde el 2,2% previo, sino que es el nivel más alto desde agosto del 2024 cuando el índice fue del 4,2%. De hecho este dato también está muy por encima del esperado ya que las consultoras privadas calculaban entre un 2,8% o 2,9% y el REM del BCRA, un 2,6%.

Por su parte, el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) pegó un salto de 5,9% en marzo, lo cual significó la variación mensual más elevada desde marzo del año pasado. Asimismo, la Canasta Básica Total (CBT) aumentó 4%, el dato más alto desde septiembre.