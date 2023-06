Inflación de mayo: las críticas de la oposición, con tono electoral

Su rival en la interna de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, escribió en la misma vía: "Las cuentas no dan, la plata no alcanza para nada y no se llega a fin de mes. No podemos seguir así. A partir del 10 de diciembre vamos a empezar a bajar la inflación para que podamos volver a vivir tranquilos".