Insólito: dos senadores libertarios se equivocaron y votaron junto a Unión por la Patria

El debate por la formula de movilidad de jubilatoria provocó este jueves un episodio inesperado en el Senado. Los legisladores de La Libertad Avanza Francisco Paoltroni y Vilma Bedia votaron junto al bloque de Unión por la Patria (UP) en contra de una moción radical. Luego admitieron que fue un error.

El "blooper" libertario sucedió cuando se votó la moción presentada por el senador radical Eduardo Vischi. Como todavía no hay un dictamen firmado en comisiones, UP proponía este jueves tratar sobre tablas el proyecto de movilidad jubilatoria votado en Diputados. En cambio, Vischi propuso dar un poco más de tiempo a las comisiones pero con un límite. Es decir, que el tema se trate con o sin dictamen en la próxima sesión del Senado, sin fecha fijada.

"Quiero pedir celeridad a la Comisión, a los presidentes que están haciendo una sesión incluso en conjunta de dos comisiones, para que trabajen una labor interrumpida lo antes posible para tener un dictamen. Pero voy a hacer una moción de pedir para que en la próxima sesión haya el tratamiento de este tema con o sin dictamen. Pero me parece que tenemos que dar un corte para poder lograr el resultado. Quiero someter a votación esta moción”, propuso Vischi.

Eduardo Vischi UCR Senado El senador radical Eduardo Vischi propuso tratar un nuevo Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones para una próxima sesión -con o sin dictamen-. Ignacio Petunchi

UP se opuso porque la consideraba una estrategia para evitar el debate. “Es un tema de tratamiento urgente, sin dilatación”, señaló el senador de UP, José Mayans en oposición al planteo. Ellos querían insistir en que se votara este jueves. La moción de Vischi de "próxima" sesión no fijaba fecha. Podría ser dentro de unas semanas o meses.