Donald Trump ordenó reabrir el espacio aéreo comercial de Venezuela

El presidente de EEUU afirmó que los cambios comenzarán a regir "a más tardar al final del día". Las empresas aéreas evalúan retomar las operaciones.

El presidente de EEUU, Donald Trump , anunció este jueves la apertura del espacio aéreo comercial de Venezuela luego de una comunicación telefónica con la presidenta interina, Delcy Rodríguez. Las compañías estadounidenses analizan retomar las operaciones en el país sudamericano.

“Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le informé que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela”, dijo el magnate en un mensaje desde la Oficina Oval de la Casa Blanca. “A más tardar al final del día de hoy, el espacio aéreo sobre Venezuela esté abierto y para que los aviones puedan volar” , ratificó.

Trump le ordenó a su secretario de Transporte, Sean Duffy, y a los mandos militares para que se avance en la apertura aérea en las próximas horas. Los cambios permitirán a los estadounidenses retornar al país.

“Los ciudadanos estadounidenses podrán ir a Venezuela muy pronto, y estarán seguros allí”, dijo Trump y añadió: “La gente que antes vivía en Venezuela, algunos quieren regresar, y otros quieren ir de visita, y podrán hacerlo”.

El anuncio del republicano se produce en medio de las charlas preliminares entre ambos países para la reapertura de las embajadas . El cuerpo diplomático estadounidense viajó a Caracas para avanzar en ese sentido, mientras que representantes venezolanos hicieron lo propio dirigiéndose a Washington.

En ese contexto, la compañía American Airlines informó que analizará la posibilidad de retomar las operaciones en el corto plazo, atendiendo los cambios y la posición de la Casa Blanca. La aerolínea suspendió sus operaciones desde 2019 por su rechazo al régimen chavista.

La semana pasada, en Davos, el presidente de Estados Unidos habló de la situación que atraviesa Venezuela, luego de haber intervenido para destituir al régimen de Nicolás Maduro. En ese sentido, el republicano que la nación latinoamericana "hace veinte años era un gran país, hoy tiene problemas, pero los estamos ayudando".

El mandatario estadounidense comenzó refiriéndose a la actualidad energética de su país aseverando que bajo su liderazgo "la producción de gas natural de Estados Unidos está en su máximo histórico, por lejos. La producción de petróleo aumentó en 730.000 barriles diarios".

Fue en ese marco que destacó: "La semana pasada incorporamos 50 millones de barriles solo de Venezuela. Fue un país increíble durante muchos años, pero después arruinaron todo con sus políticas".

Qué hará EEUU con el petróleo de Venezuela

"Esos cincuenta millones de barriles los vamos a repartir con ellos, y van a ganar más dinero del que ganaron en muchísimo tiempo. A Venezuela le va a ir fantásticamente bien", remarcó Trump.

Posteriormente celebró el vínculo con el país bolivariano: "Apreciamos toda la cooperación que nos han brindado. Y les dimos una cooperación extraordinaria".

"Cuando terminó el ataque, dijeron: ´Hagamos un acuerdo´. Más gente debería hacer eso. Venezuela va a ganar más dinero en los próximos seis meses que en los últimos veinte años", reveló.

Finalmente, celebró el ingreso de las empresas estadounidenses que extraerán el petróleo de Venezuela: "Todas las grandes petroleras están entrando con nosotros. Es increíble. Es algo hermoso de ver. El liderazgo del país fue muy bueno, muy inteligente".