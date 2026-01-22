La Comunidad de Inteligencia Nacional, creada por el DNU de la SIDE, tuvo su primera reunión

La Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN) , nueva dependencia estatal creada a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modificó la ley de Inteligencia, tuvo este jueves su primera reunión. Desde el Gobierno informaron que el objetivo es coordinar el intercambio de información estratégica dentro del Sistema de Inteligencia Nacional .

La CITN funciona bajo la conducción de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), que señaló que "este nuevo esquema de articulación permite fortalecer la anticipación de riesgos y amenazas , y mejorar la producción de inteligencia orientada a la toma de decisiones estratégicas ”.

“En un contexto internacional de creciente complejidad, el rol protagónico de la Argentina exige una Comunidad de Inteligencia integrada, profesional y moderna, capaz de resguardar la seguridad nacional y promover de manera eficaz los intereses estratégicos del país ”, agregaron desde la SIDE.

La Comunidad de Inteligencia Nacional está compuesta por los órganos del sistema de inteligencia nacional, los órganos de inteligencia de las fuerzas de seguridad federales, los órganos de inteligencia de las fuerzas armadas y la Unidad de Información Financiera. El objetivo es que pueda incorporar conocimientos de sectores clave (económicos, sanitarios, tecnológicos, climáticos, comunicacionales, etc.) para el análisis estratégico nacional.

"Este nuevo esquema de articulación permite fortalecer la anticipación de riesgos y amenazas, y mejorar la producción de inteligencia orientada a la toma de decisiones estratégicas", destacaron desde la SIDE y agregaron que "en un contexto internacional de creciente complejidad, el rol protagónico de la Argentina exige una Comunidad de Inteligencia integrada , profesional y moderna, capaz de resguardar la seguridad nacional y promover de manera eficaz los intereses estratégicos del país".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/side_argentina/status/2014449864566784346?s=12&t=x2qZrBl2KXRHNfY3suN_yQ&partner=&hide_thread=false COMUNIDAD DE INTELIGENCIA NACIONAL



Hoy se llevó a cabo la primera reunión de la Comunidad de Inteligencia Nacional, integrada por los organismos de inteligencia del Estado, con el objetivo de coordinar el intercambio de información estratégica dentro del Sistema de Inteligencia… pic.twitter.com/WpeuOsgYa3 — Secretaría de Inteligencia (@SIDE_Argentina) January 22, 2026

DNU 941/2025 de la SIDE: qué cambios produce

Uno de los ejes centrales del DNI 941/2025 es la creación de la Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN), un ámbito interinstitucional permanente que integrará a los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN), las áreas de inteligencia de las fuerzas armadas, policiales y de seguridad federales, y otros organismos del Estado con competencias afines. Este espacio funcionará bajo la conducción de la Secretaría de Inteligencia de Estado, con el objetivo de "coordinar y centralizar la producción de inteligencia estratégica".

Otro cambio clave es la separación formal entre ciberseguridad y ciberinteligencia. El DNU crea el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), como organismo descentralizado en la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que será la autoridad nacional en materia de protección del ciberespacio, infraestructuras críticas y activos digitales estratégicos.

Otro punto relevante es el ordenamiento de la inteligencia militar. El DNU dispone la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, dependiente del Ministerio de Defensa, y transfiere sus funciones y recursos a la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de eliminar una superposición histórica y mejorar la eficiencia del sistema. En ese sentido, habilita de manera expresa a los organismos de inteligencia a solicitar apoyo técnico o logístico de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad federales y policías, bajo autorización del Secretario de Inteligencia, y establece que todas las actividades de inteligencia revisten carácter encubierto por su sensibilidad estratégica.

La reforma también refuerza el poder de conducción de la SIDE, que será el órgano superior del Sistema de Inteligencia Nacional, con facultades para aprobar presupuestos, controlar gastos de inteligencia -incluidos los gastos reservados- y centralizar la designación y remoción de los titulares de los organismos desconcentrados.