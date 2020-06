Inteligencia ilegal también en Provincia: indagatoria a funcionario clave de Vidal

La investigación comenzó a partir de la denuncia realizada por un ex comisario, Néstor Martín, quien percibió que lo estaban espiando. El trabajo de la fiscal Cecilia Corpfiel no se hizo esperar y dieron con las terminales de Berra.

La semana pasada, el magistrado platense Atencio rechazó “hacer lugar al beneficio de eximición de prisión solicitado en favor de María Rosario Sardiña y de Guillermo Berra (artículo 23, inc. 2 y 185)”.

Por tal decisión judicial, Berra y mujer llegarán a la indagatoria con la posibilidad de quedar a disposición de la justicia si sus argumentos defensivos no convencen.

En el allanamiento, en pleno proceso electoral y que se mantuvo con baja repercusión, pudo extraerse en una de las computadoras una base de datos en los que se encontraban los “objetivos” a espiar y perfilar.

En la lista hay dirigentes políticos del peronismo bonaerense, fiscales, empresarios y búsqueda de movimientos económicos de municipios y Sergio Maldonado, por ejemplo.

Berra llegó al puesto a la provincia por pedido Elisa Carrió y María Eugenia Vidal dio el ok, en aquel entonces cuando la blanda legisladora lanzaba acusaciones contra el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo.

El exjefe de Asuntos Internos mientras estuvo en el cargo ostentó el poder para investigar el patrimonio de la cúpula de la bonaerense. Incluso, Martín fue uno de esos, de acuerdo a las versiones.

Marcelo Rocchetti (jefe de Gabinete de Cristian Ritondo), Sergio Maldonado, María Pezzutti, Ana Amorosi, Máximo Zitti, César Melazo (ex juez), Gastón Rueda, Mario Mac Dougall, Juan Mussi (intendente de Berazategui), Fernando Espinoza (intendente de La Matanza), Mario Ishi (intendente de José C. Paz), Néstor Otero (empresario), Hugo Matkin (ex jefe de la Policía) y Silvina Langone (fiscal caso Triple Fuga General Alvear), entre otros, son algunos de los que están en la lista de los espiados.

El eslabón Berra se suma los hechos públicos sobre el sistema de inteligencia ilegal organizado desde la Casa Rosada y que la Justicia federal está investigando.