Banco Provincia reforzó la asistencia a municipios bonaerenses y ya desembolsó más de $184.000 millones desde 2020

Juan Cuattromo y Verónica Magario encabezaron un encuentro con más de 30 intendentes para fortalecer el financiamiento a los distritos. La entidad destacó que financió obras, equipamiento y refinanciaciones por cientos de miles de millones de pesos, mientras advirtió sobre el deterioro del empleo, el consumo y la mora de las familias.

Durante la reunión, realizada en la Casa Matriz de la entidad en La Plata, las autoridades destacaron que desde 2020 el Banco Provincia otorgó más de $184.000 millones en líneas de financiamiento para la gestión municipal.

En medio de un escenario económico que la administración bonaerense definió como de caída del consumo, menor inversión y deterioro del mercado laboral , el Banco Provincia reunió este lunes a más de 30 intendentes para profundizar la agenda de financiamiento destinada a los municipios.

El encuentro fue encabezado por la vicegobernadora Verónica Magario y el presidente del banco, Juan Cuattromo , quienes repasaron las herramientas de crédito, leasing, refinanciación e innovación tecnológica disponibles para los gobiernos locales.

Durante la reunión, realizada en la Casa Matriz de la entidad en La Plata, las autoridades destacaron que desde 2020 el Banco Provincia otorgó más de $184.000 millones en líneas de financiamiento para la gestión municipal , además de aprobar más de 394 operaciones de leasing en 103 municipios para la adquisición de maquinaria, vehículos, equipamiento y tecnología.

Según los informes presentados a los intendentes, la actividad económica mantiene una evolución heterogénea durante 2026. Mientras los sectores extractivos continúan creciendo, la industria y la construcción permanecen más de un 8% por debajo de los niveles registrados en noviembre de 2023 .

Asimismo, se señaló que en los primeros meses del año se perdieron cerca de 40.000 empleos formales , mientras que la caída asciende a casi 100.000 puestos en los últimos doce meses .

El informe también alertó sobre el deterioro financiero de las familias. En los municipios analizados, el consumo cayó más de un 8% interanual y la mora de los hogares pasó del 5% a fines de 2023 a más del 21% en mayo de 2026, el nivel más elevado en más de dos décadas, según los datos difundidos por la entidad.





Financiamiento para municipios y empresas

El Banco Provincia destacó que mantiene presencia en los 135 municipios bonaerenses, siendo la única entidad financiera en 9 distritos y 148 localidades, en un contexto en el que, según la entidad, el sistema financiero privado cerró más de 200 sucursales en la provincia desde fines de 2019.

En materia de financiamiento productivo, el banco informó que desde 2020 destinó más de $54 billones a empresas bonaerenses, mientras que a través de Provincia Leasing concretó operaciones por más de $258.000 millones para la compra de bienes de capital por parte de los municipios.

Además, indicó que realizó más de 415.000 préstamos y refinanciaciones para trabajadores municipales por un monto superior a $909.000 millones.

Modernización de la gestión local

Otro de los ejes abordados fue la digitalización de los municipios mediante herramientas como Provincia NET y BIP Gobierno, destinadas a facilitar la recaudación, digitalizar procesos administrativos y mejorar la gestión financiera de las comunas.

De acuerdo con la entidad, los sistemas de cobro vinculados a los municipios ya acumulan más de 118 millones de transacciones y una recaudación superior a $17 billones.

Las definiciones de Magario y Cuattromo

Durante la jornada, Magario sostuvo que "la prioridad del gobernador Axel Kicillof es acompañar a los municipios para que puedan seguir dando respuestas concretas a sus comunidades", al considerar que los gobiernos locales constituyen "el primer mostrador del Estado para millones de bonaerenses".

Por su parte, Cuattromo afirmó que "Banco Provincia es una herramienta central de la política de desarrollo que impulsa el gobernador Axel Kicillof" y aseguró que, frente al retiro de entidades privadas en distintas localidades, "la banca pública reafirma su presencia y su compromiso con cada comunidad bonaerense".