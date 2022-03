Gira en Medio Oriente: anuncian financiamiento de obras por más de u$s1.000 millones

Junto a estos Fondos -el Fondo Saudita para el Desarrollo del Reino de Arabia Saudita, el Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe del Estado de Kuwait, el Fondo de Abu Dabi para el Desarrollo de los Emiratos Árabes Unidos y el Fondo de Qatar para el Desarrollo y el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional- se desarrolló un trabajo coordinado con la Secretaria de Asuntos Estratégicos, identificando obras de infraestructura para el desarrollo y para hacer frente a los desafíos de la adaptación al cambio climático.

Los sectores estratégicos a los que se apunta son la agenda de hidrógeno, cambio climático, generación y transmisión de energía, movilidad sostenible, agua y saneamiento, vivienda, salud y educación, entre otros, que se enmarcan en las prioridades de gobierno en la promoción de la transición energética, integración territorial, logística y movilidad sustentable.

Siendo estos lineamientos coherentes con los que impulsan dichos organismos, sumado al compromiso mutuo de escalar y fortalecer las cooperaciones bilaterales en financiamiento para el desarrollo, es que se acordó trabajar en una cartera de proyectos que superarían los 550 millones de dólares para 2022 y potencialmente nuevos 450 millones de dólares de aprobaciones para 2023.

Reunión de negocios de empresas argentinas y emiratíes

El canciller Santiago Cafiero encabezó la apertura del encuentro de networking entre compañías argentinas y de Emiratos Árabes Unidos junto a presidentes y CEO de empresas y entidades.

El objetivo fue difundir las capacidades tecnológicas argentinas en materia de Transición Energética, Economía del Conocimiento (Industria del Software y Digitalización), Industria Satelital, Biotecnología aplicada a salud humana y Seguridad Alimentaria, propiciando conversaciones para la cooperación tecnológica y el desarrollo de proyectos en conjunto con contrapartes emiratíes.

Posteriormente, se llevó adelante el panel “Estrategia y capacidades tecnológicas Argentinas” donde expusieron los ministros de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, y de Desarrollo Productivo, Matias Kulfas.

La presentación de Soluciones Tecnológicas Argentinas se enmarcaron en Transición Energética; Transición Ecológica e Hidrógeno Verde; Small Nuclear Reactor CAREM; Industria Satelital; Economía del Conocimiento y Seguridad Alimentaria. Participaron las empresas IMPSA, FANIOT, G&L, GLOBANT, GRID, GRUPO NUCLEO, PEEK, EUREKA, CESSI, BIOSIDUS, INTA, FADEA, CONAE, CONEA, INVAP, YTEC y UBA TEC, en conjunto con empresarios emiratíes de firmas tales como Abu Dhabi Commercial Bank; Al Dahra Group; Cleveland Clinic Abu Dhabi; Emirates Global Aluminium; The Emirates Group; Emirates Focus Group; Emirates Food Industries; Emirates Nuclear Energy Corporation; Etihad Engineering; Essa Al Ghurair Investment; Federal Authority for Nuclear Regulation; G42; iMass Investment; International Centre for Biosaline Agriculture; Jampur Group; LuLu Group International; K & K Group; Mohammed bin Rashid Space Centre y Royal Group.

Las economías de la Argentina y de los Emiratos Árabes Unidos presentan destacados desarrollos en diversos sectores que se traducen en una elevada complementariedad productiva y económica. Ello abre las puertas a un constante incremento del intercambio comercial, como así también a la posibilidad de generar numerosas instancias de asociación y cooperación entre ambas naciones.

En los últimos cinco años el intercambio comercial bilateral muestra una fuerte dinámica ascendente, con saldos comerciales favorables para Argentina. En el año 2021 Argentina exportó al país del Golfo bienes y servicios por un valor de 773,5 millones de dólares (crecimiento interanual del 42,8%) mientras que las importaciones desde EAU alcanzaron los 337,6 millones de dólares (incremento del 268,8%), resultando en un superávit comercial de 436 millones de dólares.

En lo que hace a los bienes que componen el intercambio, se observa que cinco grupos de productos representan el 91,5% de las exportaciones argentinas a Emiratos Árabes Unidos. En orden de importancia, estos son: Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales (65,3%); Cereales (11,6%); Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias, alimentos preparados para animales (10%); Manufacturas de fundición, hierro o acero (4,8%); y Carne y despojos comestibles (1,5%).

El Consejo Público y Privado para la Promoción de Exportaciones cuenta con la participación de más de 365 Cámaras y entidades vinculadas al comercio exterior, con las cuales se trabajó en la identificación de los mercados objetivos para cada complejo exportador a partir del análisis del tamaño de los mercados, la dinámica reciente, condiciones de ingreso y comportamiento tanto de la Argentina como de sus principales competidores.

Los sectores que este Consejo identificaron a Emiratos Árabes Unidos como mercado objetivo y que diseñaron acciones de promoción comercial se centran en la Mesa frutícola, (complejo limón, cítricos dulces, frutas de carozo, otras frutas); Mesa carne (complejos avícola y ovino) y la Mesa Economías Regionales (complejo apícola).