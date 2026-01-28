Informes de inteligencia de EEUU cuestionan la cooperación de Delcy Rodríguez con Donald Trump + Seguir en









El director de CIA, John Ratcliffe, viajó el 15 de enero a Caracas, donde conversó con la presidente venezolana de sobre el futuro del país. Además, funcionarios estadounidenses afirmaron que quieren que la líder rompa relaciones con aliados internacionales como Irán, China y Rusia.

Desde la captura de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez tomó medidas para mantener el favor de Washington, incluyendo la liberación de algunos presos políticos y la autorización de la venta de 30 a 50 millones de barriles de petróleo a EEUU.

De acuerdo a informes de inteligencia de EEUU, se mostraron ciertas dudas sobre la cooperación de Delcy Rodríguez con el gobierno de Donald Trump cortando formalmente los lazos con los adversarios de Washington, según expresaron cuatro personas familiarizadas con los reportes que no quisieron ser identificadas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, viajó el 15 de enero a Caracas, donde conversó con Rodríguez sobre el futuro político del país. Además, un funcionario de alto rango del gobierno de Trump, expresó que el mandatario “continúa ejerciendo la máxima influencia” sobre los líderes de Venezuela y “espera que esta cooperación continúe”.

Al mismo tiempo, otros funcionarios estadounidenses afirmaron públicamente que quieren que Rodríguez, quien lidera el país luego de que EEUU capturara a Maduro el 3 de enero de 2026, rompa relaciones con aliados internacionales como Irán, China y Rusia, con medidas que incluyan la expulsión de sus diplomáticos y asesores de Venezuela. Sin embargo, la presidente venezolana no confirmó ninguna medida de esta índole hasta el momento. Del mismo modo, en caso de que rompiera lazos con los rivales de EEUU, abriría más oportunidades para la inversión de empresas estadounidenses en el sector energético de Venezuela.

Los supuestos dichos de Delcy Rodríguez sobre la cooperación con EEUU y la respuesta de Trump Desde la captura de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez tomó medidas para mantener el favor de Washington, incluyendo la liberación de algunos presos políticos y la autorización de la venta de 30 a 50 millones de barriles de petróleo a EEUU. No obstante, en un discurso llevado a cabo el domingo, habría dicho: “Ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela”. De todos modos, funcionarios estadounidenses confirmaron haber realizado llamadas positivas con ella en los últimos días, según dos de las fuentes mencionadas anteriormente.

El presidente estadounidense replicó este martes que no estaba al tanto de los comentarios de Rodríguez, en los que habría rechazado recibir órdenes de Washington, y restó importancia a cualquier posible tensión entre ambos gobiernos: "Bueno, no sé exactamente qué está pasando allí, pero no he escuchado eso en absoluto”, ratificó Trump a periodistas en la Casa Blanca.