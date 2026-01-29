Qué podría pasar si EEUU ataca a Irán: cuáles son los principales escenarios de conflicto y crisis

Medio Oriente enfrenta temores de un posible avance militar estadounidense. Analistas señalaron que si bien los objetivos potenciales son predecibles, los resultados no lo son.

El temor de Irán ante un posible avance militares de EEUU despierta varias preguntas sobre qué podría pasar, luego de una serie de amenazas de la gestión republicana tras protestas del pueblo contra el régimen ayatolá. Analistas destacaron que los resultados son impredecibles, incluyendo escenarios que contemplan la supervivencia de la República Islámica (RI), su reemplazo por un gobierno militar y ataques precisos.

Irán advirtió en las últimas horas que responderá "como nunca antes" en caso de ser atacada por la administración de Donald Trump , luego de una serie de amenazas acerca de que la república islámica "explotaría" si el régimen de Teherán intentara asesinarlo.

En las últimas horas, el magnate afirmó que " el tiempo se acaba" para alcanzar un acuerdo nuclear y así evitar que suceda lo mismo que en Venezuela. Si bien los objetivos potenciales son en gran medida predecibles, analistas señalaron a la BBC que el resultado no lo es.

Las fuerzas aéreas y navales de EEUU llevan a cabo ataques limitados y de precisión contra bases militares del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) y la unidad Basij (una fuerza paramilitar controlada por CGRI), sitios de lanzamiento y almacenamiento de misiles balísticos, así como contra el programa nuclear de Irán.

Se derroca un régimen ya debilitado y se transita hacia una democracia en la que Irán puede reintegrarse al resto del mundo, como un escenario optimista. La intervención militar occidental -en casos como Irak y Libia- no propició transiciones fluidas y, si bien puso fin a dictaduras brutales en ambos casos, dio paso a años de caos y sangre.

2) El régimen sobrevive pero con políticas moderadas

En términos generales, sería seguir bajo el "modelo venezolano", en el que una acción rápida y poderosa de EEUU deja al régimen intacto pero con sus políticas moderadas. Esto significaría una supervivencia de la República Islámica pero obligada a reducir su accionar, sea en el caso de milicias en Medio Oriente, sus programas nucleares o la represión de las protestas. Este es el extremo más improbable de la escala ante un liderazgo desafiante y resistente al cambio durante 47 años.

3) El régimen se derrumba y lo reemplaza un gobierno militar

Muchos piensan que este es el resultado más probable. Aunque el régimen es impopular entre muchos y cada ola de protestas lo debilita aún más, persiste un estado profundo de seguridad con un interés creado en el status quo.

Las principales razones por las que aún las protestas no derrocaron al régimen se debe a la falta de deserciones significativas hacia su bando, mientras existe una disposición a usar fuerza y brutalidad ilimitadas para permanecer en el poder.

4) Irán toma represalias atacando a las fuerzas estadounidenses y a sus vecinos

El régimen prometió represalias ante cualquier ataque estadounidense y, si bien no es rival para el poder de la Armada y la Fuerza Aérea de EEUU, aún podría atacar con su arsenal de misiles balísticos y drones, muchos de ellos ocultos en cuevas, bajo tierra o en laderas de montañas remotas.

Además, existen bases e instalaciones estadounidenses diseminadas a lo largo del lado árabe del Golfo, especialmente en Bahréin y Qatar, pero Irán también podría atacar alguna de las infraestructuras críticas de cualquier nación que considere cómplice de un ataque estadounidense, como Jordania o Israel.

El devastador ataque con misiles y drones a las instalaciones petroquímicas de Saudi Aramco en 2019, atribuido a una milicia respaldada por Irán en Irak, mostró a los saudíes cuán vulnerables eran a los misiles iraníes. Es comprensible que los vecinos árabes del Golfo de Irán, todos aliados de EEUU, teman ya que cualquiera de sus acción militares les rebotará a ellos.

5) Irán toma represalias colocando minas en el Golfo

Esto fue por mucho tiempo concebido como una amenaza potencial para el transporte marítimo y el suministro de petróleo a nivel mundial, desde la guerra entre Irán e Irak de 1980-88, cuando Irán efectivamente minó las rutas de navegación y los dragaminas de la Marina Real ayudaron a limpiarlas.

El estrecho de Ormuz, entre Irán y Omán, es un cuello de botella crítico: por allí pasan cerca del 20% de las exportaciones mundiales de gas natural licuado (GNL) y entre el 20% y el 25% del petróleo y sus derivados. Irán realizó ejercicios de despliegue rápido de minas marinas y si lo cumple afectaría el comercio mundial y los precios del petróleo.

6) Irán toma represalias hundiendo un buque de guerra estadounidense

Un capitán de la Marina de EEUU a bordo de un buque de guerra en el Golfo indicó a la BBC que una de las amenazas de Irán que más le preocupa es un "ataque de enjambre", que consta del lanzamiento de drones de alto poder explosivo y lanchas torpederas rápidas contra uno o varios objetivos que ni siquiera las formidables defensas de corta distancia de la Armada estadounidense son capaces de eliminarlos todos a tiempo.

La Armada del CGRI reemplazó desde hace mucho tiempo a la Armada iraní convencional en el Golfo, algunos de cuyos comandantes incluso fueron entrenados en Dartmouth durante la época del Sha. Las tripulaciones navales iraníes centraron parte de su entrenamiento en la guerra no convencional o "asimétrica", buscando formas de superar las ventajas técnicas de su adversario, la Quinta Flota de la Armada de EEUU.

7) El régimen se derrumba y es reemplazado por el caos

Este es un peligro muy real y es una de las principales preocupaciones de vecinos como Qatar y Arabia Saudita. Además de la posibilidad de una guerra civil, también existe el riesgo de caos y confusión, llevando a las tensiones étnicas a un conflicto armado, ya que los kurdos, los baluchis y otras minorías buscan proteger a su propio pueblo en medio de un vacío de poder a nivel nacional. Esto sumaría otro capítulo dentro de la crisis humanitaria mundial y de refugiados.