Preocupación en Irán por un posible ataque de EEUU, mientras las protestas ya acumularon más de 6.000 muertos

Funcionarios iraníes mantuvieron contacto con aliados en Medio Oriente, tras movimientos de EEUU en la región. A su vez, los muertos siguen acumulándose a un mes de comenzadas las protestas.

Irán atraviesa una gran preocupación por un posible ataque de EEUU , tras el clima de tensión que dejaron las protestas comenzadas en diciembre contra el régimen del ayatolá Alí Jamenei . Funcionarios gubernamentales mantienen contacto con naciones vecinas ante amenazas de una avanzada militar, mientras organizaciones sociales indicaron que la represión ya dejó más de 6.000 muertos.

Funcionarios iraníes se comunicaron este miércoles con otros países de Medio Oriente , a un mes de comenzadas las protestas en Irán que pronto se extendieron a nivel nacional y provocaron una represión sangrienta.

Dos naciones, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos , señalaron que no permitirán que su espacio aéreo sea utilizado para ningún ataque. Sin embargo, EEUU movió el portaaviones USS Abraham Lincoln y varios destructores de misiles guiados a la región, que pueden utilizarse para lanzar ataques desde el mar.

No está claro qué decidirá Trump. No obstante, el Ministerio egipcio de Exteriores sostuvo que su principal diplomático, Badr Abdelatty , habló por separado con el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi y el enviado estadounidense para Medio Oriente Steve Witkoff con el fin de “trabajar hacia conseguir calma" y "evitar que la región caiga en nuevos ciclos de inestabilidad”.

El comunicado no ofreció detalles, aunque los medios estatales iraníes citaron a Araghchi diciendo que habían estado en contacto con mediadores de terceros . Witkoff había negociado anteriormente sobre el programa nuclear de Irán, mientras por el momento no hubo un comentario inmediato desde la Casa Blanca.

Si bien las represiones en Irán cesaron hace unas semanas, los muertos ya son más de 6.200.

Mientras tanto, el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, habló por teléfono con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, y le aseguró que el reino “no permitirá que su espacio aéreo o territorio sea utilizado para ninguna acción militar contra Irán o para cualquier ataque de cualquier parte, independientemente de su origen”.

Sin embargo, la base aérea más grande de EEUU en la región es la de Al Udeid en Qatar, que sirve como la sede operativa avanzada del Comando Central del ejército estadounidense.

Irán atacó Al Udeid en junio en respuesta a que Trump enviara aviones de guerra estadounidenses para bombardear instalaciones de enriquecimiento nuclear iraníes. "Nuestra posición es exactamente esta: aplicar la diplomacia a través de amenazas militares no puede ser efectivo ni constructivo", sostuvo Araghchi a la prensa hoy tras una reunión del gabinete.

eeuu iran El ministro Araghchi indicó que mantuvo contacto con mediadores.

Y agregó que "si quieren que las negociaciones tomen forma, deben abandonar las amenazas, las demandas excesivas y el planteamiento de cuestiones ilógicas. Las negociaciones tienen sus propios principios: deben llevarse a cabo en igualdad de condiciones, basadas en el respeto mutuo y para el beneficio mutuo".

Los muertos en Irán ya son más de 6.000 tras las protestas

Si bien en las últimas semanas las protestas en las calles se calmaron, la información sobre las represiones sigue llegando hacia organizaciones de derechos humanos en base en el exterior. La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en EEUU, indicó hoy que ya se acumulan al menos 6.221 muertos, entre los que incluían cerca de 5.858 manifestantes, 214 fuerzas afiliadas al gobierno, 100 niños y 49 civiles que no estaban manifestándose.



Además, se realizaron más de 42.300 detenciones. Por su lado, el gobierno de Irán dio números mucho menores de víctimas fatales con cerca de 3.117, diciendo que 2.427 eran civiles y fuerzas de seguridad, y describió al resto como "terroristas".