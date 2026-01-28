Irán advirtió que responderá "como nunca antes" si es atacado por EEUU y puso en la mira a las bases militares

La misión diplomática ante la ONU dijo que su país no cederá ante las presiones estadounidenses por las protestas urbanas y el acuerdo nuclear. Donald Trump afirmó que "el tiempo se acaba" para alcanzar un entendimiento y amenazó con usar la violencia.

Se profundiza el conflicto entre los gobiernos de Irán y Estados Unidos.

Irán advirtió este miércoles a Estados Unidos que responderá "como nunca antes" en caso de ser atacada, luego de las amenazas vertidas por el presidente estadounidense, Donald Trump , quien aseguró que la república islámica "va a explotar" si el régimen de Teherán intentara asesinarlo. En las últimas horas, el magnate afirmó que " el tiempo se acaba" para alcanzar un acuerdo nuclear y que, de no encausar las negociaciones, correrán la misma suerte que Venezuela.

La misión iraní ante Naciones Unidas publicó un mensaje en la red social X, junto con una captura de pantalla de las amenazas de Trump la semana pasada. "Irán está listo para un diálogo basado en el respeto y los intereses comunes, pero si se le presiona se defenderá como nunca antes", indicó la delegación.

El viceministro de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, también lanzó duras advertencias, en el mismo tono que EEUU, respecto a una posible ofensiva. “Si nos atacan, daremos un duro golpe a las bases estadounidenses en la región” , afirmó en declaraciones difundidas por medios locales.

Gharibabadi aseguró que su país "no busca la guerra", pero "ante cualquier acción o ataque estúpido por parte de Estados Unidos, estamos listos para responder con decisión para defender a nuestro país”.

Poco antes, Trump instó a Irán a que se "siente pronto en la mesa para negociar un acuerdo justo y equitativo - no armas nucleares", al destacar que un importante contingente de la Marina estadounidense se dirige hacia Medio Oriente.

"Una armada masiva se dirige a Irán. Avanza con rapidez, gran poder, entusiasmo y determinación. Es una flota mayor, liderada por el gran portaaviones Abraham Lincoln, que la enviada a Venezuela", publicó en su red social Truth Social. En el mensaje, comparó a la situación con la operación militar que terminó con la captura de Nicolás Maduro: "Al igual que en Venezuela, está lista, dispuesta y capacitada para cumplir su misión con rapidez y violencia, si es necesario".

"El tiempo se acaba, ¡es realmente esencial!", prosiguió el republicano y recordó lo ocurrido en 2025: "Como ya le dije a Irán una vez, ¡LLEGUEN A UN ACUERDO! No lo hicieron y se produjo la Operación Martillo de Medianoche".

Las amenazas de Trump contra Irán

El mandatario republicano viene amenazando con atacar el país en respuesta a la represión en las masivas protestas de las últimas semanas y que, según el sitio opositor Iran International, causaron 36.500 muertos y más de 6.000 según ONGs independientes.

El anuncio se produjo un día después de que el ejército informó que el grupo de ataque del portaviones “USS Abraham Lincoln” había llegado a Medio Oriente. Además, el líder estadounidense aseguró que Teherán estaba dispuesto a llegar a un acuerdo. "Llamaron en numerosas ocasiones. Quieren hablar”.