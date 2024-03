Jaime Durán Barba crítico del gobierno de Javier Milei: "Es desconcertante"

"El Gobierno de Milei es desconcertante. Tanto el Presidente como su entorno inmediato tienen muy poca experiencia en política", sostuvo Durán Barba en declaraciones radiales y agregó: "No han sido gobernadores, intendentes o ministros. Eso se nota en la gestión, no se concretan las cosas".

En este sentido, puso de ejemplo la iniciativa gubernamental respecto de poner fin a la actividad de la agencia de noticias estatal Télam y manifestó que poner una "valla" no es la solución. "Una cosa es cerrarla, no digo que sea bueno ni malo, pero jurídicamente eso se hace con una ley y una mayoría en el Congreso, no poniendo una valla. Eso hace un grupo de personas que no tienen práctica en el manejo del Estado", planteó Durán Barba, asesor del ex mandatario Mauricio Macri.