Javier Milei agradeció nuevo tuit de apoyo de Scott Bessent y resaltó que dejó "bien en claro las raíces de los problemas del país"

El presidente agradeció el apoyo de Scott Bessent luego de que el Tesoro estadounidense confirmara un swap millonario para reforzar reservas y estabilizar el tipo de cambio.

El presidente Javier Milei destacó este miércoles el mensaje en redes sociales del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent , tras anunciarse un swap de u$s20.000 millones para el Banco Central. Además, celebró que dejó "bien en claro las raíces de los problemas del país".

"Muchas gracias Scott Bessent por su apoyo y por dejar bien en claro las raíces de los problemas del país. La Libertad Avanza o Argentina Retrocede ”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

En declaraciones recientes, Bessent aseguró que Milei “está restaurando la estabilidad económica después de décadas de mala gestión argentina” y remarcó que “los mercados no están perdiendo la confianza en él: están mirando por el espejo retrovisor”, en referencia a las gestiones políticas anteriores.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, reiteró este jueves el apoyo de Donald Trump al gobierno de Javier Milei.

El posteo de Bessent fue una nueva demostración de apoyo hacia Milei luego del anuncio de salvataje económico hecho el lunes en una reunión entre el presidente argentino y su par Trump. En esta oportunidad, aseguró que está "restaurando la estabilidad económica después de décadas de mala gestión".

El auxilio de Estados Unidos se anunció tras semanas de fuerte subida del dólar y dudas sobre el programa económico argentino, agravadas por las reiteradas derrotas en el Congreso y en las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

Markets are not losing confidence in him – they are looking in the rearview mirror.



The @USTreasury is resolute in our support for his reforms. pic.twitter.com/2cAbrWM6W4 — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) September 25, 2025

El salvataje de Estados Unidos tiene proporciones inéditas, destinadas a sostener el programa económico de Milei: una línea swap de u$s20.000 millones, operaciones de compra de bonos argentinos en dólares y un crédito a través del Fondo de Estabilización Cambiaria.