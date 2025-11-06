Europa lanzará una nueva categoría de autos eléctricos pequeños para competir con China







El programa, denominado “Iniciativa de Vehículos Pequeños”, pretende impulsar la producción de modelos con precios llamativos.

Europa inicia su estrategia para competir con los vehículos asiáticos

La Comisión Europea (CE, órgano ejecutivo de la Unión Europea) anticipó, durante la cuarta edición del Día de la Industria Automotriz, celebrada en París, una medida clave para el futuro del sector: el próximo 10 de diciembre se anunciará oficialmente la creación de una nueva categoría de vehículos eléctricos pequeños, una iniciativa que busca hacer frente al dominio de los fabricantes chinos y facilitar el acceso a la movilidad eléctrica en el continente.

Cómo serán los autos eléctricos pequeños europeos para competir con China El programa, denominado “Iniciativa de Vehículos Pequeños”, pretende impulsar la producción de modelos con precios entre 15.000 y 20.000 euros, combinando asequibilidad y sostenibilidad. Stéphane Sejourne, comisario europeo de Industria, explicó que se desarrollará un marco regulatorio adaptado para favorecer a los fabricantes que apuesten por este segmento.

Esta medida se enmarca dentro de la estrategia europea para reducir emisiones y alcanzar la neutralidad climática en 2050, en línea con el objetivo de eliminar la venta de autos a combustión en 2035.

Autos eléctricos.jpg Esta medida se enmarca dentro de la estrategia europea para reducir emisiones y alcanzar la neutralidad climática en 2050, en línea con el objetivo de eliminar la venta de autos a combustión en 2035. El desafío no es menor: las marcas europeas enfrentan el avance acelerado de los vehículos eléctricos chinos, respaldados por políticas de subsidios y control de materias primas. Con esta nueva regulación, Bruselas espera estimular la innovación local y recuperar competitividad en un mercado cada vez más globalizado.