Instituto Cultural bonaerense lanzó el Concurso de Cuento Haroldo Conti, con premios de hasta $800.000

La convocatoria, publicada hoy en el Boletín Oficial bonaerense, forma parte del Plan Bonaerense de Fortalecimiento del Libro y la Lectura. Está destinada a narradores y narradoras mayores de 16 años nacidos o residentes en la provincia.

El Instituto Cultural bonaerense lanzó la XI edición del Concurso Haroldo Conti, dedicado a promover la creación literaria.

El Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires oficializó este jueves la XI edición del Concurso de Cuento Haroldo Conti , una iniciativa que busca promover la creación literaria entre narradoras y narradores bonaerenses y rendir homenaje al reconocido escritor desaparecido durante la última dictadura cívico-militar.

La medida fue formalizada a través de la Resolución 1831/2025 , publicada en el Boletín Oficial bonaerense , y se enmarca dentro del Plan Bonaerense de Fortalecimiento del Libro y la Lectura , impulsado por el organismo que preside Florencia Saintout .

El certamen -que comenzó a recibir trabajos el 12 de septiembre y cerrará el 20 de noviembre de 2025- está destinado a personas mayores de 16 años que hayan nacido en el territorio bonaerense o acrediten al menos cinco años de residencia en la provincia. La participación es libre y gratuita , y las bases y condiciones pueden consultarse en la página web del Instituto Cultural.

Los cuentos ganadores serán publicados por Ediciones Bonaerenses, el sello editorial del Instituto Cultural.

Cada participante podrá enviar un único relato de tema libre , original e inédito, que no haya sido premiado ni se encuentre en otro concurso pendiente de fallo. Los textos deberán presentarse en formato PDF , con fuente Arial 12 , interlineado 1,5 y una extensión de entre tres y quince carillas .

El jurado de esta edición estará integrado por las escritoras y escritores Liliana Heker , Tomás Downey y Magalí Etchebarne , quienes seleccionarán las obras ganadoras.

Premios y publicación de los cuentos seleccionados

Los premios establecidos son de $800.000 para el primer lugar, $600.000 para el segundo y $400.000 para el tercero. Además, los cuentos seleccionados serán publicados por Ediciones Bonaerenses, el sello editorial del Instituto Cultural.

El concurso Haroldo Conti se realiza desde 1996 y, según destacó el organismo provincial, “abre posibilidades, muestra rumbos y marca coordenadas para escritores y escritoras de toda la provincia”.

Los trabajos deben enviarse por correo electrónico a [email protected] con el asunto “Concurso Haroldo Conti 2025”. Las consultas también se reciben en la misma dirección, bajo el asunto “Consultas”.

Con esta nueva edición, la Provincia busca fomentar la creación literaria, la diversidad de voces y la circulación de la palabra escrita, consolidando al certamen como uno de los espacios más reconocidos para los escritores bonaerenses.