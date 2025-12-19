Victoria Villarruel comentó un tuit en el que se acusaba a Patricia Bullrich de estar "totalmente gagá"

La vicepresidenta dio una curiosa respuesta a un posteo en donde un usuario apuntaba a la senadora de La Libertad Avanza de no estar capacitada para su labor en la Cámara alta. A pesar de estar debilitada, Villarruel escribió un nuevo capítulo en la interna en el Gobierno.

La vicepresidenta, Victoria Villarruel, comentó un curioso posteo en X en donde un usuario acusaba a la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich , de estar "gagá" por un furcio que cometió en el debate en comisión de la reforma laboral.

Si bien la respuesta de Villarruel poco tuvo que ver con el debate que se planteaba en el tuit, la misma no pasó desapercibida por el fuerte contenido contra Bullrich que contenía el mensaje original. Así, la vicepresidenta volvió a utilizar las redes para escribir un nuevo capítulo en la interna del Gobierno.

Todo comenzó durante el debate de las comisiones de Trabajo y de Prespuesto y Hacienda - que tuvo lugar el jueves pasado - donde la jefa del bloque de libertarios en la Cámara alta cometió un error que se viralizó en las redes sociales. En detalle, la exministra de Seguridad tuvo algunas dificultades para presidir la sesión y tuvo problemas con el micrófono, equivocaciones al otorgar turnos e incluso llamó diputado al senador Eduardi Vischi.

" Puta que lo parió con esto, no me sale nunca, flaco. Me confundo porque fui ministra y diputada pero nunca senadora . Discúlpeme, se me sale automáticamente”, expresó Bullrich, momento que se viralizó en las redes sociales.

Fue a raíz de esto que un usuario tomó el video y escribió: "Totalmente gagá. Y esta era la que iba a manejar a Villarruel".

La vicepresidenta respondió a ese posteo, con un mensaje que - parece - inocente. “Qué genial tu foto de portada. No se me ocurrió”, detalló.

La imagen en cuestión era la fotografía de portada que tiene el usuario @santinodezzotti. La misma muestra a Villarruel empuñando una espada, que data del miércoles pasado cuando la vicepresidenta recibió a integrantes de la Selección Argentina de Combate Medieval y ensayó junto a ellos movimientos y golpes característicos de la disciplina.

El cruce en la primera sesión del Senado

El cruce entre Bullrich y Villarruel vuelve a traer al primer plano la interna del Gobierno, que tendrá en el Senado un escenario donde los conflictos internos de LLA seguirán floreciendo. Ejemplo de esto fue lo sucedido en la jura de los legisladores..

El acto marcó la reaparición de la vicepresidenta en el recinto, luego de casi dos meses sin sesiones. Y el clima que se vivió funcionó como una señal de lo que podría venir. Villarruel, en su rol de presidenta del Senado, mostró firmeza frente a Bullrich y dejó en claro que hará valer los acuerdos institucionales.

Una vez concluidas las juras, la exministra de Seguridad intentó tomar la palabra. Sin embargo, Villarruel se lo impidió y recordó que en la reunión de Labor Parlamentaria del jueves se había resuelto que no habría “ningún discurso ni intervención”, con la única excepción del mensaje de Carlos “Camau” Espínola, quien agradeció a los senadores salientes.

Ante la insistencia de Bullrich, la vicepresidenta mantuvo su postura, no habilitó el micrófono y dio por finalizada la sesión. Minutos después, la senadora electa se acercó al estrado para dialogar con Villarruel y, más tarde, explicó a este medio que había solicitado la palabra para reclamar “que la ley sea justa para todos”. El trasfondo del planteo fue el incumplimiento del acuerdo que limitaba a tres los invitados por senador, una regla que —según señaló— algunos legisladores excedieron ampliamente.