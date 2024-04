Javier Milei brindó definiciones sobre la base espacial, el swap con China y adelantó futuras reformas

En relación con el swap de divisas, Milei subrayó que no tiene la intención de modificarlo, argumentando que son "acuerdos comerciales entre privados". "Así como nosotros tenemos una parte en el banco central nuestro, ellos tienen la contraparte en el banco central de ellos. Por lo tanto, eso tampoco es un problema".

Javier Milei aseguró que prepara otras 4.000 reformas para enviar al Congreso

El presidente Javier Milei aseguró en una entrevista que enviará 4000 reformas al Congreso de la Nación en diciembre de 2025, luego de las elecciones de medio término: "Es el programa más ambicioso en la historia de la humanidad".

Para el medio Bloomberg, Milei brindó declaraciones y señaló que "no sólo voy a estar enviando las reformas que no me permitan pasar ahora, porque son 1000 reformas estructurales, sino que además voy a mandar las 3000 que tengo pendientes. Nosotros vamos a transformar la economía argentina".

El mandatario libertario hizo un paralelismo con la economía alemana y remarcó la importancia de sus reformas: "Con las 1000 primeras reformas estructurales que nosotros enviamos, en términos de libertad económica, Argentina hubiera pasado a convertirse en un país como Alemania, y hubiéramos entrado en ese sendero que nos hubiera hecho llegar a ser en 20 años una economía como Alemania".

"Pero ese no es mi objetivo final, mi objetivo final es tener niveles de libertad económica como los de Irlanda, y terminar siendo un país que hoy tiene un PBI per cápita 50% mayor que el de Estados Unidos. Ya le digo: todas las reformas que ahora no me dejen pasar, las voy a pasar a partir del 11 de diciembre de 2025 y las 3000 que tenemos pendientes también. Y seguiremos trabajando en más reformas", agregó.