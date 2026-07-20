El desgaste físico y las lesiones, el trauma que afectó a la Selección durante el Mundial 2026 + Agregar ámbito en









El plantel Albiceleste llegó con lo justo a la final de la Copa del Mundo y lo pagó muy caro. En la previa, un jugador tuvo que ser desafectado por lesión.

Lisandro Martínez y Cristian "Cuti" Romero, los lesionados de la Selección argentina en la final del Mundial 2026 ante España.

La Selección argentina tratará de levantarse luego de la derrota en la final del Mundial 2026 ante España y volverá a jugar en septiembre. Mientras tanto, el entrenador Lionel Scaloni deberá sacar conclusiones sobre lo que dejó el certamen, con las lesiones y el desgaste físico como uno de los problemas principales que afectaron a la Albiceleste.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Argentina sufrió el buen juego de los españoles en último partido de la Copa del Mundo y se quedó a las puertas del bicampeonato. Pero el dominio ibérico no fue la única razón de la derrota: las respuestas también pueden encontrarse en las molestias físicas de sus jugadores.

Cabe recalcar que no solo en la final hubo este tipos de problemas, sino que desde la previa del certamen el combinado albiceleste estuvo marcado por los inconvenientes físicos a punto tal que Leonardo Balerdi, una de las caras nuevas que iba a tener el equipo, tuvo que ser desafectado de la concentración Argentina por un desgarro y fue reemplazado por Marcos Senesi.

Por otro lado, Emiliano Martínez llegó con una fractura en su dedo anular derecho, después de disputar la final de la Europa League con el Aston Villa; Cristian Romero llegó con lo justo luego de sufrir una afección en el ligamento derecho; Nico Paz arribó con una micro fractura en su rodilla; y Nicolás González, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina y Lionel Messi sufrieron un desgarro a pocas semanas del inicio de la competencia.

Los problemas en medio del Mundial Si bien no se trata de utilizar como excusa, la dupla central de la Selección argentina, Lisandro Martínez y “Cuti" Romero, tuvo que salir reemplazada en la final del mundo por los problemas físicos que se les vieron durante la mayoría del torneo. Sumado a esto, Nicolás Tagliafico terminó de jugar los 120 minutos saltando en una pierna.

Este desgaste se ve adjudicado a lo que tuvo que sufrir el equipo para llegar hasta la última instancia: jugó 120 minutos ante Cabo Verde, en dieciseisavos; contra Suiza, en cuartos; y ante España, en la final. Ante esto, Lionel Scaloni salió a defender a sus jugadores por el esfuerzo que hicieron: “Pasaron muchas cosas negativas en cuanto a las lesiones en puestos claves que no esperábamos, tuvimos que cambiar a tres jugadores de cuatro de la defensa. No es excusa pero el desgaste fue enorme. Estos chicos llegaron y dieron todo, pero ante un equipo así, si no llegás en las mejores condiciones lo padeces”, sentenció el entrenador después de la final. El único partido que tuvo Scaloni para poder cambiar el equipo fue ante Jordania, luego de ganar los dos primeros encuentros y tener asegurada la clasificación. En esa oportunidad pudo optar por poner a los jugadores que no sumaron más minutos en la instancia de eliminación, provocando un gran desgaste por no rotar. AFA Entre ellos estuvieron Nico Paz, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios y Marcos Senesi, aunque este último pudo disputar algunos minutos en la final por el desgaste que sufrió Julián Álvarez, al tener un jugador menos ante la expulsión de Enzo Fernández. La falta de recambio y el enorme desgaste acumulado pasaron factura en el partido decisivo. Superada desde lo físico, la Selección sufrió la final y nunca logró plasmar en la cancha la propuesta futbolística que pretendía el técnico.