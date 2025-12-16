Vientos arrasadores de 90km/h derribaron una réplica de la estatua de la Libertad en Brasil + Seguir en









Un fuerte temporal provocó el colapso de una réplica de 35 metros en Guaíba, Río Grande do Sul. No hubo heridos y el video se viralizó.

La réplica de la Estatua de la Libertad se desplomó tras un fuerte temporal en Guaíba, Brasil.

Un violento temporal derribó una réplica de la Estatua de la Libertad en el sur de Brasil, cuando fuertes ráfagas de viento hicieron colapsar la estructura ubicada en el estacionamiento de una megatienda en Guaíba, en la región metropolitana de Porto Alegre, sin que se registraran personas heridas.

El episodio ocurrió en el estado de Río Grande do Sul, una zona que durante la jornada fue afectada por intensas condiciones climáticas. La réplica, instalada frente a una sucursal de la cadena comercial Havan, tenía una altura total de 35 metros, compuesta por una estatua de 24 metros montada sobre un pedestal de 11. La fuerza del viento terminó venciendo la estructura, que cayó de manera abrupta ante la mirada de testigos.

estatua libertad brasil El colapso ocurrió en el estacionamiento de una megatienda Havan y fue registrado en video. X: @InformaCosmos De acuerdo con la información oficial, las ráfagas alcanzaron velocidades de hasta 90 kilómetros por hora, lo que generó destrozos en distintos puntos de la ciudad. En el caso de la estatua, el desplome se produjo en cuestión de segundos y quedó registrado en varios videos tomados por vecinos y clientes del lugar, que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.

El alcalde de Guaíba, Marcelo Maranata, confirmó que no hubo heridos a pesar de la magnitud del incidente. La estructura cayó muy cerca de un auto estacionado, aunque no se reportaron daños de consideración, lo que evitó que el hecho pasara a mayores.

Cómo fue la caída de la réplica de la Estatua de la Libertad Las imágenes del derrumbe muestran el momento exacto en el que la réplica comienza a ceder hasta desplomarse por completo sobre el suelo del estacionamiento. La estatua estaba emplazada como uno de los íconos visuales de la megatienda Havan, una cadena comercial muy reconocida en Brasil por este tipo de instalaciones monumentales.

estatua libertad Vientos de hasta 90 km/h provocaron la caída de la estructura de 35 metros de altura. Tras el colapso, la empresa propietaria del lugar informó que activó de inmediato los protocolos de seguridad y procedió a aislar la zona para evitar riesgos adicionales. “El área fue inmediatamente aislada, siguiendo todos los protocolos de seguridad. Los equipos de obra deben iniciar, en las próximas horas, los trabajos para retirar la estatua”, indicó la compañía en un comunicado. El operativo incluyó la restricción del acceso al sector afectado y la evaluación de posibles daños estructurales en el predio. Según se detalló, en las próximas horas se iniciarán las tareas para remover los restos de la estatua caída y normalizar el funcionamiento del estacionamiento.

