Javier Milei confirmó un nuevo recital con La Banda Presidencial tras la inflación mayorista de julio + Agregar ámbito en









El mandatario cumplió la promesa que había hecho en febrero y adelantó el festejo durante el cierre del foro del Consejo de las Américas en el Hotel Alvear.

Javier Milei confirmó un nuevo recital con La Banda Presidencial para festejar la inflación mayorista de 0,8% en julio. Mariano Fuchila

El presidente Javier Milei confirmó este jueves un nuevo recital con su agrupación musical, La Banda Presidencial, para celebrar que el índice de inflación mayorista de julio se ubicó en 0,8%. El anuncio lo hizo durante el discurso de clausura del foro del Consejo de las Américas, en el Hotel Alvear.

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De esta manera, el jefe de Estado ratificó el compromiso que había asumido en febrero, cuando prometió un festejo si el registro de precios caía por debajo del 1%. Según contó el propio mandatario, integrantes de su equipo presentes en el auditorio ya le habían avisado que la organización del show estaba en marcha. "Voy a tener que buscar tiempo para ensayar, pero lo haré", respondió Milei ante esa novedad.

Durante su exposición, el Presidente apuntó contra periodistas y economistas que cuestionan el rumbo del programa económico. Sostuvo que sus pronósticos sobre una inflación que arrancaría "con cero" siempre estuvieron referidos puntualmente al índice mayorista, por presentar menor distorsión que los precios de los servicios.

"Mal que les pese a los medios y economistas y demás, si revisan mis declaraciones siempre dije lo mismo acerca de la inflación mayorista. La inflación, no de agosto, la de julio, arrancó con 0, siendo 0,8%", subrayó ante el empresariado presente en el foro.

Los antecedentes de la banda La Banda Presidencial ya se presentó en dos oportunidades, en 2024 y en 2025. El show más reciente fue en el estadio Movistar Arena, el 6 de octubre pasado, en el marco del lanzamiento de su libro "La Construcción del Milagro", con Milei como cantante principal.

La formación estuvo integrada por Bertie Benegas Lynch en batería, Joaquín Benegas Lynch en guitarra, Marcelo Duclós en bajo, Hernán Scarfo en segunda guitarra y Fernando Mezzina en teclados, con Lilia Lemoine y Ana Tamagno en coros. "Demoliendo Hoteles":

Porque Javier Milei interpretó esa canción de Charly García para la presentación de su libro en el Movistar Arena pic.twitter.com/fERkrBCuH8 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 6, 2025 Antes de ese recital, una versión reducida de la banda había tocado en el Luna Park, el 22 de mayo de 2024, durante la presentación de otro de sus libros: "Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica". El Presidente también remarcó la desaceleración del índice de precios desde el arranque de su gestión. "Nosotros la recibimos en 211,4% y está viajando al 31,5%. Es decir, bajamos 85% de la inflación", comparó, contrastando los valores iniciales con la trayectoria reciente. Milei cerró su intervención con un balance de la gestión frente a las críticas opositoras: "Falta un montón, la foto sigue siendo horrible, pero la película sigue siendo la mejor película de la historia argentina", sentenció.

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