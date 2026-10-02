El futuro del DNU 70/2023 está en manos de los gobernadores cercanos a Javier Milei

El 15 de octubre es la sesión para voltear el decreto y avanzar con las emergencias en discapacidad y crediticia. La oposición, por ahora, no tiene quorum. Una vez más, depende de los mandatarios cercanos a la Casa Rosada. Algunos de ellos se encuentran en París, invitados por el Presidente.

El 15 de octubre es la sesión impulsada por la oposición para voltear el DNU 70/23 y avanzar con las emergencias en discapacidad y crediticia. Por ahora, el quorum no está garantizado. Una vez más, está en manos de los gobernadores cercanos a la Casa Rosada . Algunos de ellos se encuentran en París , invitados por el presidente Javier Milei.

Como sucede desde que Milei desembarcó en la Rosada, el futuro de las leyes empujadas por la oposición está en manos de los gobernadores de buen trato con el Ejecutivo. Las promesas de fondos, obras y acuerdos electorales –y sus incumplimientos– inclinan la balanza a favor o en contra de los proyectos que llegan al Congreso desde diciembre de 2023. El futuro de la sesión y de los proyectos incluidos en el temario del 15 de octubre no parece ser la excepción.

“Estamos entre 14 y 17 abajo (del quorum de 129)”, dijo a este medio uno de los diputados que empujó la sesión pedida por Unión por la Patria, Provincias Unidas, el FIT, la Coalición Cívica y Encuentro Federal. Pero ese número no es definitivo. Hay varios legisladores que todavía no se pronunciaron oficialmente. La convocatoria a la sesión, sin tener el triunfo garantizado, se precipitó luego de que la Corte Suprema dejara en pie la derogación a la ley de Tierras , contemplada en el DNU 70/23, que modifica y deroga cientos de leyes.

En la mira de los impulsores de la sesión están los diputados que responden a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Martín Llaryora (Córdoba), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones) y Raúl Jalil (Catamarca). Y hay un dato a tener en cuenta que demora algunas de esas definiciones: por caso la de los catamarqueños y misioneros, ya que ambos mandatarios se encuentran en París, adonde fueron invitados por Milei para participar del Argentina Week.

Atento a los aliados, el Presidente les dedicó unas palabras en el marco de la entrega del premio al “economista más influyente” . Durante su discurso, les agradeció que hayan sido clave para “sacar un montón de leyes”, entre ellas, la Reforma Laboral.

Por fuera de los mandatarios que se encuentran en París, según pudo saber Ámbito, tres de los cuatro misioneros se plegarían a la jugada opositora. La gran duda es qué hará el cuarto misionero que integra Argentina Federal, Daniel Vancsik, de buen trato con el presidente de la Cámara baja Martín Menem.

Si bien Jaldo no formó parte de la comitiva que partió rumbo a París, su trato con el Presidente es bueno y en más de una oportunidad “jugó” con el oficialismo desde el Congreso. Por eso, los impulsores de la sesión lo ponen entre signos de pregunta. Lo mismo ocurre con los cordobeses, que no firmaron el pedido de sesión.

La estrategia de la oposición

La oposición no da por perdida la jugada. Así como las movilizaciones en la calle por la ley de Inviolabilidad de la propiedad privada ejercieron presión sobre los senadores, lo que derivó en que el oficialismo retirara el capítulo de la ley de Tierras, ahora las miradas están puestas en la marcha universitaria. Ese día, estaba prevista la movilización en reclamo al Ejecutivo para que cumpla con la ley de Financiamiento. El punto de encuentro era Tribunales. Pero, oficializado el pedido de sesión, se trasladó al Congreso de la Nación, para ejercer mayor presión a los diputados.

Pero además, se encargan de esgrimir una serie de argumentos para convencer a los allegados al Gobierno para que acompañen el rechazo al DNU 70/23, que deroga la ley de Tierras. Por un lado, de voltear el decreto, esto no implica su nulidad absoluta. Es decir, no tiene efecto retroactivo. No peligra ningún acto producido mientras estuvo vigente.

Al mismo tiempo, otro argumento que esgrimen los diputados, entre ellos Maximiliano Ferraro, es que La Libertad Avanza tuvo tres años para blindar el decreto –que ya fue rechazado en el Senado. ¿De qué manera? Plasmando en leyes el contenido del mismo.

AUTORITARIO, PERO TAMBIÉN INEFICAZ



Frente a la irresponsabilidad con la que el Gobierno, sus voceros y los republicanos intermitentes y de ocasión saldrán a defender el DNU 70/2023 ante un eventual rechazo de la Cámara de Diputados, conviene aclarar algunas cosas.



Gobernar por… — maxi ferraro (@maxiferraro) October 1, 2026

El presidente de la Coalición Cívica planteó que, con el DNU 70/23, el Ejecutivo produjo “un enorme castillo de naipes normativo. Cientos de normas modificadas de un día para otro, sin debate parlamentario, generando inseguridad jurídica, litigiosidad e inestabilidad. Gobernar así no solo afecta la división de poderes: también funciona mal. Después de casi tres años, el Gobierno decidió no hacer el trabajo de transformar esas reformas en leyes, debatirlas en el Congreso y darles estabilidad jurídica”.

Diputados van a la justicia

Más allá de la convocatoria a la sesión, la oposición mueve fichas por fuera del recinto tras el pronunciamiento del Máximo Tribunal. Los diputados de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot presentaron una cautelar para suspender el artículo del DNU que derogó la ley de Tierras.

Pichetto y Massot presentaron una cautelar para que la Argentina no se quede sin ley de Tierras. Mariano Fuchila

Los diputados le solicitaron a la Justicia que suspenda los efectos del artículo 154 del decreto para evitar que se consoliden adquisiciones de tierras rurales por extranjeros sin los límites del 15% que establecía la Ley 26.737, sancionada durante el gobierno de Cristina Kirchner.